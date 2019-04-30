ГЛАВНОЕ ЗА АПРЕЛЬ: Выборы на Украине, пожар в Соборе Парижской Богоматери, поножовщина в Ласнамяэ, встреча Путина и Кальюлайд, новый парламент

24 марта живущая в Йыхви семья Калинюк вернулась из гостей домой. Не успели зайти домой, как на пороге появились двое полицейских. Зачитали бумагу о том, что должны доставить женщину в арестантский дом, надели перчатки и забрали мать двоих детей с собой прямо на глазах у крошек. ”Они плакали и тянули к ней ручки”, — говорит Юрий. Два дня женщину перевозили из одного арестантского дома в другой, пока не состоялся суд. Как оказалось, все потому, что Яна Калинюк (41) проигнорировала письмо от судебного исполнителя, пишет "МК-Эстония".

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ФОТО и ВИДЕО: Близ порта Палдиски перевернулась фура с новыми автомобилями Mercedes, водитель был пьян

Фотограф Delfi сообщает с места происшествия, что ДТП произошло на расстоянии 400-500 метров от порта на извилистом участке дороги.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Смотрите, не окажетесь ли вы под водой! Каким будет контур Эстонии при повышении уровня моря

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Ученые постоянно занимаются тем, чтобы придумать ту самую-самую модель, которая показала бы нам точно, как климатические изменения влияют на таяние льда и уровень воды в Мировом океане.

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ФОТО: Дискаунтер A1000 Market скоро откроется в Нарве в бывшей мебельной фабрике и предлагает продавцам необычайно высокие зарплаты

A1000 Market, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Нарвский магазин A1000 Market, открыть который планируется в начале июня, будет самым большим магазином этой сети в Эстонии, а зарплаты его продавцов будут значительно выше, чем у работников других сетевых продовольственных магазинов. За два дня нашлось более 250-ти желающих занять 8 рабочих мест.

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БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА: Эхо Брозновой ночи — сквозь года. Аналитика, мнения, критика, интервью

RAHUTUSED TALLINNAS Foto: Rauno Volmar

ТОП На Светлану Лободу подали в европейский суд Пропавшая в Таллинне в середине апреля 17-летняя София найдена. Девушку узнал неравнодушный мужчина ЖУТКОЕ ВИДЕО: В России из-за пожара мать выбросила сына из окна, а затем выпрыгнула сама NB! 18+

Сегодня — 12 годовщина Бронзовой ночи и переноса монумента Воину-освободителю с Тынисмяги на Военное кладбище на Фильтри теэ. Мы подготовили для вас подборку, как наш портал освещал последствия тех апрельских событий.

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ВПЕРВЫЕ И ТОЛЬКО НА DELFI: Марк Сирык — о заключении и преследовании после бронзовой ночи, нынешней жизни в РФ и своем модном бренде

В 2007 году, 26 и 27 апреля Таллинн накрыли массовые беспорядки в связи с переносом Бронзового солдата. Одним из обвиняемых по делу об организации беспорядков проходил школьник Марк Сирык. Впоследствии он, как и Максим Рева, Димитрий Кленский и Дмитрий Линтер были оправданы судом. Спустя 12 лет Марк Сирык впервые подробно вспоминает тюрьму, жизнь после освобождения, которая сопровождалась преследованиями, а также рассказывает о нынешней жизни. В эксклюзивном видеорепортаже Delfi Сирык знакомит зрителей со своим модным брендом Studio MART, супругой Аленой и проводит экскурсию по мастерской.

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Ночью в своем доме он увидел… черта. Кошмарная ночь недалеко от Вильнюса: о таком жестоком убийстве еще не слышали

© DELFI / Domantas Pipas

Настолько жестокого убийства ни полицейские, ни криминалисты, ни судмедэскперты еще не видели — даже подсчет всех травм был для них слишком сложным, поэтому в заключении указывалось, что 32-летний мужчина получил не менее 90 ударов топором и металлическим прутом.

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Ободрали как липку: пожилой мужчина думал, что продает маленький участок леса, а на самом деле продал в три раза больше и за копейки