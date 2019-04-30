30.04.2019, 08:02

ГЛАВНОЕ ЗА АПРЕЛЬ: Выборы на Украине, пожар в Соборе Парижской Богоматери, поножовщина в Ласнамяэ, встреча Путина и Кальюлайд, новый парламент


rus.delfi.ee
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Kevadlilled
фото иллюстративноеFoto: Rauno Volmar

Итак, подошел к концу апрель. Давайте оглянемся назад и вспомним, на какие события был богат этот месяц? Что происходило хорошего и плохого в стране и в мире? Все самое актуальное и интересное — в нашей подборке.

Пропавшая в Таллинне в середине апреля 17-летняя София найдена. Девушку узнал неравнодушный мужчина

Foto: Andres Putting

Сегодня вечером Департамент полиции и погранохраны сообщил о том, что пропавшая в середине апреля в Таллинне 17-летняя София найдена. С девушкой все в порядке.
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Таллинн фонит? Мы умрем от рака? И другие вопросы эксперту о ”загадочном” газе радоне

фото иллюстративное ITAR-TASS

В редакцию написал письмо читатель Александр. Он с коллегами столкнулся с вопросом, который мало где освещается. А именно: о радоне.
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Женщину забрали поздно вечером в арестантский дом, потому что она не ответила на письмо судебного исполнителя

Фото: "МК-Эстония"

24 марта живущая в Йыхви семья Калинюк вернулась из гостей домой. Не успели зайти домой, как на пороге появились двое полицейских. Зачитали бумагу о том, что должны доставить женщину в арестантский дом, надели перчатки и забрали мать двоих детей с собой прямо на глазах у крошек. ”Они плакали и тянули к ней ручки”, — говорит Юрий. Два дня женщину перевозили из одного арестантского дома в другой, пока не состоялся суд. Как оказалось, все потому, что Яна Калинюк (41) проигнорировала письмо от судебного исполнителя, пишет "МК-Эстония".
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ФОТО и ВИДЕО: Близ порта Палдиски перевернулась фура с новыми автомобилями Mercedes, водитель был пьян

Фотограф Delfi сообщает с места происшествия, что ДТП произошло на расстоянии 400-500 метров от порта на извилистом участке дороги.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Смотрите, не окажетесь ли вы под водой! Каким будет контур Эстонии при повышении уровня моря

graafika

Ученые постоянно занимаются тем, чтобы придумать ту самую-самую модель, которая показала бы нам точно, как климатические изменения влияют на таяние льда и уровень воды в Мировом океане.
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ФОТО: Дискаунтер A1000 Market скоро откроется в Нарве в бывшей мебельной фабрике и предлагает продавцам необычайно высокие зарплаты

A1000 Market, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Нарвский магазин A1000 Market, открыть который планируется в начале июня, будет самым большим магазином этой сети в Эстонии, а зарплаты его продавцов будут значительно выше, чем у работников других сетевых продовольственных магазинов. За два дня нашлось более 250-ти желающих занять 8 рабочих мест.
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БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА: Эхо Брозновой ночи — сквозь года. Аналитика, мнения, критика, интервью

RAHUTUSED TALLINNAS Foto: Rauno Volmar

ТОП

Сегодня — 12 годовщина Бронзовой ночи и переноса монумента Воину-освободителю с Тынисмяги на Военное кладбище на Фильтри теэ. Мы подготовили для вас подборку, как наш портал освещал последствия тех апрельских событий.
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ВПЕРВЫЕ И ТОЛЬКО НА DELFI: Марк Сирык — о заключении и преследовании после бронзовой ночи, нынешней жизни в РФ и своем модном бренде

В 2007 году, 26 и 27 апреля Таллинн накрыли массовые беспорядки в связи с переносом Бронзового солдата. Одним из обвиняемых по делу об организации беспорядков проходил школьник Марк Сирык. Впоследствии он, как и Максим Рева, Димитрий Кленский и Дмитрий Линтер были оправданы судом. Спустя 12 лет Марк Сирык впервые подробно вспоминает тюрьму, жизнь после освобождения, которая сопровождалась преследованиями, а также рассказывает о нынешней жизни. В эксклюзивном видеорепортаже Delfi Сирык знакомит зрителей со своим модным брендом Studio MART, супругой Аленой и проводит экскурсию по мастерской.
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Ночью в своем доме он увидел… черта. Кошмарная ночь недалеко от Вильнюса: о таком жестоком убийстве еще не слышали

© DELFI / Domantas Pipas

Настолько жестокого убийства ни полицейские, ни криминалисты, ни судмедэскперты еще не видели — даже подсчет всех травм был для них слишком сложным, поэтому в заключении указывалось, что 32-летний мужчина получил не менее 90 ударов топором и металлическим прутом.
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Ободрали как липку: пожилой мужчина думал, что продает маленький участок леса, а на самом деле продал в три раза больше и за копейки

Katrin Kärpuk ja Harald Foto: Jaanus Lensment

Житель Пайде Харальд Кярпук даже не понял, насколько большой участок леса он по дешевке продал у нотариуса, пишет Eesti Ekspress.
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ВИДЕО: ”You are British ****ole!” Охранник при общении с клиентом „МакДональдса” прибегнул к неуместным словоформам

В редакцию Delfi обратился читатель Антон и поведал историю, которая произошла с ним в одном из столичных ресторанов быстрого питания.
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ФОТО DELFI | Дискаунтер A1000 Market наконец-то в Таллинне! Какими ценами удивляет продуктовый от алкомагнатов?

A1000 Marketi hinnad Mobiilifoto: Liisa Rebane

Сегодня в Таллинне по адресу Петербургское шоссе, 49 открылся первый в городе магазин продуктовых товаров A1000 Market. Владельцами сети являются хозяева магазинов алкогольной продукции Alko1000.
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ПОНОЖОВЩИНА В ЛАСНАМЯЭ| Соседи рассказали о злополучной квартире: там постоянно пьянствовали, все это видела и девочка

Foto: Andres Putting

21 апреля около 11 часов в полицию поступил вызов из столичного района Ласнамяэ: в одной из квартир на улице Анни 35-летний мужчина ударил ножом 28-летнего мужчину, 31-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. В ходе поножовщины 28-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте. Соседи вспоминают, что в квартире часто находились люди в нетрезвом состоянии и создавали проблемы другим жильцам подъезда. В квартире также проживала девочка лет 11.
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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | "Муж полез на жену, пырнул ее. Саня стал защищать". Страшная поножовщина в Ласнамяэ: один человек погиб, двое пострадали

Foto: Andres Putting

В воскресенье в Ласнамяэ в жилом доме на улице Анни зарезали 28-летнего мужчину.
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Победа Зеленского: что нужно знать о выборах в Украине

AFP

В Украине завершился второй тур президентских выборов. DW напоминает о самых важных событиях этого дня.
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ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: На Шри-Ланке произошла серия взрывов: более 200 погибших

Scanpix

21 апреля в Коломбо и его пригородах почти одновременно произошли восемь взрывов. Целями атак стали три католические церкви и три пятизвездочных отеля — Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще два взрывных устройства были активированы на улицах. По меньшей мере два теракта совершили террористы-смертники.
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ФОТО и ВИДЕО: На Украине прошли выборы. Новым президентом, по данным экзитпола, становится Зеленский

Foto: AP

В Украине в воскресенье, 21 апреля, состоялся второй, решающий тур президентских выборов. Украинцы выбирали между действующим главой государства Петром Порошенко и художественным руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским. Избирательные участки закрылись в 20.00.
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Результаты проверки Языковой инспекции: эстонский язык не знают в школах, больницах, магазинах и даже в горуправах

Eesti keele riigieksam Foto: Tiit Blaat

В своем отчете за 2018 год Языковая инспекция проверила соблюдение закона о языке в школах, магазинах, местных самоуправлениях и сфере туризма. Везде были найдены нарушения.
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ВИДЕО: На Невском проспекте в Санкт-Петербурге BMW наехал на пешеходов. Пострадала гражданка Эстонии

Не менее шести человек пострадали в аварии на углу набережной Фонтанки и Невского проспекта в Санкт-Петербурге, где автомобиль BMW вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. Среди получивших травмы — граждане Эстонии и Германии, пишет "Фонтанка".
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ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ: О чем именно говорили Кальюлайд и Путин?

Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga Foto: Tiit Blaat

Владимир Путин принял в Кремле Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Лидер Эстонии прибыла в Москву с рабочим визитом. На сайте Кремля приведен протокол встречи.
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Ушла из жизни руководитель ансамбля танца ”Непоседы” Наталья Баранова

Facebook

17 апреля, в Таллине, на 58-м году жизни скончалась Наталья Анатольевна Баранова, известный деятель культуры Эстонии, создатель и бессменный руководитель ансамбля танца ”Непоседы”, организатор международных и республиканских детских фестивалей, международного фестиваля православной музыки и народного творчества ”Троицкие звоны”.
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”Я отвезу тебя на Мяннику и отрежу ноги!” Криминальные разборки в одном известном таллиннском ресторане

Eesti Ekspress

В Какумяэ действует ресторан Talleke ja Pullike. Его управляющий Степан Чипчиков угрожал бывшему директору отрезать ноги, а владельцу дома — отвезти на карьер Мяннику. В прошлом году Чипчикова признали виновным в похищении человека и избиении.
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СМИ: Писатель Дмитрий Быков впал в кому, лекция в Таллинне не состоится

Foto: Stanislav Krasilnikov/TASS

Писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе, сообщает сайт kp.ru. 20 апреля он должен был выступить в Таллинне, но лекцию отменили.
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ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: "С соседями нужно всегда разговаривать". Керсти Кальюлайд встретилась в Москве с Владимиром Путиным

Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga Foto: Tiit Blaat

18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии отреставрированного здания посольства в Москве, а также встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. На месте находятся и корреспонденты Delfi. Все ключевые моменты представлены в нашем блоге!
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”Черный! Отправляйся домой!” Топ-специалист иранского происхождения вынужден из-за расизма вместе с семьей уехать из Эстонии

Zahed on otsustanud, et kolib esimesel võimalusel perega Eestist ära, sest ei suuda enam taluda inimeste rassilisi eelarvamusi ja verbaalseid rünnakuid tänaval või poes. Illustratsioon: Sanel Mittal

Захед — 33-летний мужчина из Ирана. Он приехал в Эстонию пять лет назад по совету друга изучать материаловедение. Здесь он нашел себе жену, которая родила ему ребенка (сейчас ему 2 года), пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: В Париже сгорел Собор Парижской Богоматери

FILES-FRANCE-FIRE-NOTRE DAME Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT, AFP

Вчера в Соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар.
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В бассейне Viimsi ушла под воду 3-летняя девочка. Ребенка спасли посетительница и работник центра

Foto: TERJE LEPP

В воскресенье в водном центре Viimsi произошел несчастный случай, посетитель бассейна заметил ушедшего под воду 3-летнего ребенка.
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Мартин Хельме: если мы продолжим завозить украинцев, то скоро окажемся в меньшинстве

Tulevane rahandusminister Martin Helme Madis Veltman

Вице-председатель EKRE Мартин Хельме сказал в интервью Ärileht, что государство не должно накапливать много резервов и что завоз рабочей силы из Украины может в скором времени оставить эстонцев в меньшинстве.
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Итоги коалиционного договора: серопаспортники ничего просто так не получат, а двойного гражданства не будет

Foto: Ilmar Saabas

Центристская партия шла на выборы с обещанием предоставить эстонское гражданство всем желающим того серопаспортникам, но в коалиционном договоре этого нет, передает "Актуальная камера".
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Коалиционный договор EKREIKE и первые обещания: получить гражданство будет значительно проще, пенсии — вырастут, бюрократия — уменьшится, внесут изменения в Конституцию! Стали известны и имена министров

фото иллюстративное Ekspressmeedia

В данные часы формируется новая коалиция.
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ФОТО и ВИДЕО | Чернокожий жених и любовь к откровенным танцам. У дочери нового спикера Рийгикогу от EKRE — пестрая жизнь

Fotod: Ekspress Meedia/Kuvatõmmis

Сегодня издание Kroonika обнародовало имена и лица спутниц жизни, а также других близких родственников ведущих политиков EKRE. Особенно пестрой оказалась жизнь дочери избранного вчера спикером Рийгикогу Хенна Пыллуааса.
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Крик души водителя столичного автобуса: я раз пять звонил в полицию

Tallinn tutvustas täiselektrilist liinibussi Foto: Andres Putting

Хочу поделиться криком души. Причем это крик, наверное, десятков душ. Я говорю о водителях автобусов, которые пересекают перекресток Лайкмаа и Нарвского шоссе, пишет читатель "МК-Эстонии" о своих коллегах.
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”Смотрите — педофил!” Самосуд в соцсетях приобретает пугающие масштабы

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В декабре прошлого года одна женщина опубликовала в Facebook пост, который в кратком пересказе звучит следующим образом: ”Когда я забирала ребенка из школы, то увидела, что вокруг школы ездит какая-то машина и то и дело останавливается, а водитель пытается заговорить с детьми. Скорее всего, это педофил. Родители, будьте бдительны!” Пост сопровождался фотографией, на которой был четко виден как мужчина, так и его машина вместе с номерными знаками, пишет Eesti Päevaleht.
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Эстония запросила встречу Кальюлайд с Путиным в Москве 18 апреля

Foto: Delfi kollaaž

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля. Об этом во вторник корреспондент ТАСС сообщила глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
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