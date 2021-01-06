ГЛАВНОЕ | Трагедия в Ласнамяэ — что известно через сутки после убийства

Что произошло?

5 января в доме на улице Юмера в Ласнамяэ произошло убийство. Предположительно 80-летний Мати застрелил 36-летнюю Полину. В квартире осталось два ребенка — 4 и 6 лет. Старший видел, как в маму выстрелили три раза из револьвера. Вскоре на шум выбежали соседи, а подозреваемый скрылся с места преступления, его поймали в Мустамяэ. Он был трезв.

Почему это произошло?

Полина с детьми жила на втором этаже, ровно над квартирой Мати. Якобы ему не давали спать двое маленьких детей. Важно отметить — вызов поступил примерно в 20:00. При задержании подозреваемый смог сказать лишь то, что ему мешал шум. Ранее о конфликтах не было известно ни председателю правления, ни полиции, однако соседи говорят, что сосед снизу неоднократно стучал в двери будущей жертвы.

Кто такой Мати?

Мати жил на первом этаже. Ему 80 лет, он в хорошей физической форме. С 1995 года по 2016 год работал помощником полицейского. Был отчислен из добровольной структуры за пассивность и нежелание проходить дополнительное обучение. Полиции неизвестные какие-либо правонарушения, которые он совершал.

Откуда оружие?

Убийство было совершено из револьвера. Откуда револьвер у 80-летнего пенсионера — полиция выясняет. Примечательно, что у Мати не было разрешения на оружие.

Кто такая Полина?

Полине было 36 лет. Она приехала в Эстонию из России, с Урала, несколько лет назад развелась с мужем и в одиночку воспитывала двоих детей 4 и 6 лет. Полина, по словам знакомых, была очень доброй и отзывчивой. Работала в сфере ИТ, подрабатывала няней.

Что с детьми?

Дети находятся под присмотром специалистов. Специалисты отдела по защите детей Ласнамяэ уже работают с бывшим супругом погибшей, которого дети хорошо знают. Сейчас прорабатывается вопрос о том, возможно ли оформление опеки.

Что дальше?

Полиция активно расследует преступление. Подозреваемый задержан. К дому погибшей люди приносят цветы и ставят свечи.

Другие стаьи по теме можете прочитать, ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.