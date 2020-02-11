11.02.2020, 14:30

"Главное — мы в НАТО": Как читатели RusDelfi отреагировали на возможное закрытие аптек


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Võsu ja Loksa apteegid
Võsu ja Loksa apteegidFoto: Anna Teele Orav

В понедельник на RusDelfi вышел текст про аптечную реформу. Смотрите, что думают читатели портала о том, что с 1-го апреля 308 аптек вынуждены будут закрыться, если их не передадут провизорам.

  • Идиотизм.
  • Не поверю,что Локса оставят без аптеки.
  • Тоомпеа надо закрыть. Закройте все и живите на 400 евро. Куда катится Эстония — в пропасть.
  • Толку-то от этих аптек!
  • Возмутительно! Куда страна катится? Реально в пропасть, вы бы подумали как быть пенсионерам, а тем более одиноким пенсионерам, я уже не говорю о людях с ограниченными способностями! Ближайшая аптека допустим от Локса только в Таллинне, а это 60 км не считая проезд по Таллинну! Такое чувство что эти решения принимают неадекватные люди.
  • Такой гуманизм!
  • Аптеки и алкогольные магазины всегда будут хорошо жить.
  • Будем на такси ездить в аптеку, а счет предъявлять государству!
  • Главное — мы в НАТО.
  • Понахапали бизнесмены себе аптек ,а теперь им компенсировать.
  • Очередная глупость. Аптеки провизорам... А оптовики те же. И очередной рост цен.
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