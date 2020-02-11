"Главное — мы в НАТО": Как читатели RusDelfi отреагировали на возможное закрытие аптек

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Võsu ja Loksa apteegid Foto: Anna Teele Orav

В понедельник на RusDelfi вышел текст про аптечную реформу. Смотрите, что думают читатели портала о том, что с 1-го апреля 308 аптек вынуждены будут закрыться, если их не передадут провизорам.