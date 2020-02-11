"Главное — мы в НАТО": Как читатели RusDelfi отреагировали на возможное закрытие аптек

Тоомпеа надо закрыть. Закройте все и живите на 400 евро. Куда катится Эстония — в пропасть.
Толку-то от этих аптек!
Возмутительно! Куда страна катится? Реально в пропасть, вы бы подумали как быть пенсионерам, а тем более одиноким пенсионерам, я уже не говорю о людях с ограниченными способностями! Ближайшая аптека допустим от Локса только в Таллинне, а это 60 км не считая проезд по Таллинну! Такое чувство что эти решения принимают неадекватные люди.
Такой гуманизм!
Аптеки и алкогольные магазины всегда будут хорошо жить.
Будем на такси ездить в аптеку, а счет предъявлять государству!
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