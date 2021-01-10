Главная проблема с вакциной от коронавируса в Эстонии: вакцины нет!

Объемы вакцины, поступившие в Эстонию, оставляют желать лучшего, поэтому и план вакцинации продвигается медленно. Министерство социальных дел выражает надежду, что все желающие смогут вакцинироваться в мае.
С вакциной от коронавируса все сложно: в отличии от других вакцин, которые в холодильнике могут храниться вплоть до года, вакцину от коронавиурса надо использовать в течение пяти дней после того, как ее достают из глубокой заморозки. Это заставляет проводить вакцинацию очень быстро.
При этом специалисты в сфере здравоохранения отмечают, что главная проблема с вакциной от коронавируса заключается в том, что вакцины попросту нет. Точнее, ее очень мало.
Вице-канцлер министерства социальных дел Марис Йессе обещала, что к концу недели будет обнародован более точный план вакцинации на два ближайших месяца. Йессе призналась, что создание точного плана затрудняет тот факт, что до сих пор неизвестен график поставок вакцины в Эстонию: в какие дни дозы вакцины будут поступать и в каком объеме.
По ее словам, предложенные на января объемы вакцин меньше, чем Эстония надеялась получить изначально, но это касается и других стран. Йессе заверила, что это произошло со всеми странами ЕС, и Эстония подаст заявку на дополнительные дозы вакцины.
Есть и хорошие новости, рассказала вице-канцлер. Оказалось, что из одной пробирки можно получить шесть доз вакцины, а не пять, как ранее сообщалось. Поэтому центрам вакцинации порекомендовали составить списки тех, кто готов вакцинироваться. Подобные случаи уже были, когда кто-то не приходил на вакцинацию или оставалась лишняя доза вакцины из пробирки, и другой человек получал днем звонок с просьбой уже вечером прийти на вакцинацию.
По словам Йессе, за последнюю неделю декабря и в течение января Эстония должна получить общей сложностью около 49 000 доз вакцины Pfizer. Если все пойдет по плану, то к концу января должны быть вакцинирована почти 25 000 сотрудников сферы здравоохранения и 12 000 клиентов домов призрения.
Сколько ждать обычным гражданам?
Семейный врач и доцент Тартуского университета Марье Оона говорит, что в середине января врачи должны получить от Больничной кассы списки людей, входящих в группу иска. Тогда в центрах семейных врачей постепенно начнется вакцинация, начиная с людей старше 80 лет. По ее словам, входящие в группу риска люди смогут сами зарегистрироваться на вакцинацию.
В конце января также придет время получить вторую дозу вакцины тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса в конце декабря и начале января, так как вакцина Pfizeri для достижения полной защиты требует введение двух доз с промежутком в 21 день. Поэтому часть доз вакцины оставлена в резерве, чтобы вдруг не сложилась ситуация, когда в поставках произойдет перебой и кто-то не сможет получить вторую дозу вакцины.
По мнению бывшего руководителя отделения неотложной медицины Департамента здоровья Мартина Кадая, стоит взвесить возможность продлить интервал между введением первой и второй доз вакцины, потому что это дало бы возможность быстрее вакцинировать больший процент населения первой дозой вакцины.
По его словам, многие страны сейчас рассматривают подобную возможность. Однако тут есть и риск, потому что производитель не несет ответственность за продление интервала между дозами вакцины.
Кадай отметил, что с вакцинацией обычных граждан не стоит тянуть слишком долго, так как мотивация людей пройти вакцинацию будет становиться все меньше, чем ближе будет лето: теплая погода, меньше ограничений, сокращение суточного числа инфицированных.
"Поэтому моя рекомендация: чем раньше, тем лучше", — подчеркнул Кадай.
Министерство социальных дел выражает надежду, что все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса в мае.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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