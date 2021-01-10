Главная проблема с вакциной от коронавируса в Эстонии: вакцины нет!

С вакциной от коронавируса все сложно: в отличии от других вакцин, которые в холодильнике могут храниться вплоть до года, вакцину от коронавиурса надо использовать в течение пяти дней после того, как ее достают из глубокой заморозки. Это заставляет проводить вакцинацию очень быстро.

При этом специалисты в сфере здравоохранения отмечают, что главная проблема с вакциной от коронавируса заключается в том, что вакцины попросту нет. Точнее, ее очень мало.

Вице-канцлер министерства социальных дел Марис Йессе обещала, что к концу недели будет обнародован более точный план вакцинации на два ближайших месяца. Йессе призналась, что создание точного плана затрудняет тот факт, что до сих пор неизвестен график поставок вакцины в Эстонию: в какие дни дозы вакцины будут поступать и в каком объеме.

По ее словам, предложенные на января объемы вакцин меньше, чем Эстония надеялась получить изначально, но это касается и других стран. Йессе заверила, что это произошло со всеми странами ЕС, и Эстония подаст заявку на дополнительные дозы вакцины.

Есть и хорошие новости, рассказала вице-канцлер. Оказалось, что из одной пробирки можно получить шесть доз вакцины, а не пять, как ранее сообщалось. Поэтому центрам вакцинации порекомендовали составить списки тех, кто готов вакцинироваться. Подобные случаи уже были, когда кто-то не приходил на вакцинацию или оставалась лишняя доза вакцины из пробирки, и другой человек получал днем звонок с просьбой уже вечером прийти на вакцинацию.

По словам Йессе, за последнюю неделю декабря и в течение января Эстония должна получить общей сложностью около 49 000 доз вакцины Pfizer. Если все пойдет по плану, то к концу января должны быть вакцинирована почти 25 000 сотрудников сферы здравоохранения и 12 000 клиентов домов призрения.

Сколько ждать обычным гражданам?



Семейный врач и доцент Тартуского университета Марье Оона говорит, что в середине января врачи должны получить от Больничной кассы списки людей, входящих в группу иска. Тогда в центрах семейных врачей постепенно начнется вакцинация, начиная с людей старше 80 лет. По ее словам, входящие в группу риска люди смогут сами зарегистрироваться на вакцинацию.