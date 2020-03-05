Главарь наркобанды держал в страхе весь Ляэне-Вирумаа. Захваченный им в рабство мужчина умер загадочной смертью

Реймо должен был каждый месяц отдавать Андею часть зарплаты и продавать наркотики. Реймо описывает Андрея как нестабильного человека, который постоянно контролировал, терроризировал и угрожал ему и его близким.
”Хоть я и подозреваемый, чувствую облегчение, — заявил Реймо после ареста. — Андрей имел в Тамсалу огромное влияние. Под его контролем было трудно жить. Надеюсь, эти времена теперь позади”.
Пути Дейво (24) и Андрея пересеклись на почве марихуаны. Сначала Дейво употреблял сам, но позже занялся продажей и вскоре тоже оказался в цепких лапах Андрея. Дейво давал клиентам наркотики в долг, те долги не возвращали, и теперь уже Дейво оказывался должен. Однажды Андрей приехал к Дейво, чтобы в очередной раз потребовать долг. Молодого человека засунули в автомобиль и увезли на хутор родителей Андрея в Муствеэ, где заставили работать.
В рабстве его продержали неделю. После этого Дейво уехал из Тамсалу, но ему все равно продолжали поступать угрозы.
”Если я хочу продолжать жить в Тамсалу, то должен продавать коноплю”, — сказал полиции и Мартин (29). Чем больше он продавал, тем больше оказывался должен.
Что касается матери и отца Андрея, то, похоже, происходящее на хуторе их не сильно беспокоило. Более того, отец Андрея Михаил (60) играл во всей этой истории немаловажную роль. Например, по необходимости подменял сына и выращивал коноплю. Это именно он унижал и заставлял работать Станислава, сидевшего взаперти у него дома.
В июле позапрошлого года, всего через несколько недель после смерти Стаса, полиция начала поочередно задерживать членов банды. Стражи порядка ”накрыли” и хутор родителей Андрея, где обнаружили 900 граммов конопли.
Всего, по оценке полиции, через банду прошло пять килограммов амфетамина и семь или восемь килограммов марихуаны. Общая "уличная" стоимость такого количества наркотиков составляет около 265 000 евро.
В момент задержания отца Андрей находился в Кыргызстане. Узнав о случившемся, он решил не возвращаться, однако местная полиция арестовала его и выслала в Эстонию.
Андрей оправился за решетку на девять лет. Полиция по-прежнему утверждает, что нет оснований связывать смерть Станислава с угрозами со стороны банды и рабством. В то же время подробно комментировать проходившее в Финляндии эстонские правоохранительные органы расследование не могут.
”Полностью совершение преступления исключить нельзя, но на основании всей имеющейся информации это кажется маловероятным”, — говорится в рапорте финской полиции о закрытии дела.
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