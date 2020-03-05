05.03.2020, 11:10

Главарь наркобанды держал в страхе весь Ляэне-Вирумаа. Захваченный им в рабство мужчина умер загадочной смертью

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Мартин Лайне
EST 6
Главарь наркобанды держал в страхе весь Ляэне-Вирумаа. Захваченный им в рабство мужчина умер загадочной смертью
ORJASTAJA: Andrei Jevdokimov sattus vanglasse juba teismelisena. Pääsenud vanglast, ehitas ta üles narkoimpeeriumi ja temast sai julm jõuguliider.

Жестокий главарь банды из Ляэне-Вирумаа превратил наркозависимого в своего раба. Мужчина сбежал в Финляндию, но вскоре умер. Полиция это убийством не считает, пишет Eesti Ekspress.

Стас не знал, сколько он должен. Что бы он ни делал, сколько бы ни зарабатывал, сколько бы ни прилагал усилий, он все равно был должен. А в компании, с которой он по глупости связался, тех, кто должен, наказывали жестоко.

”Я был для них, как собака”, — сказал мужчина жене за несколько месяцев до своей смерти.

Стас был рабом. В прямом смысле этого слова. Его запирали на замок на хуторе, а если и выпускали, то для того, чтобы он работал: колол дрова, полол, занимался животными. Иногда работать приходилось по 20–22 часа подряд. Затем час на отдых и снова работать.

При этом держать мужчину за замком постоянно не было необходимости — зависимость от наркотиков и угрозы со стороны главаря сами приводили его обратно.

”Стас — пропащая душа, но хороший человек. Он был добродушным, и они пользовались этим”, — сказал один местный житель.

В определенный момент Стас женился. Он попросил свою жену-финку в целях безопасности переехать из Эстонии обратно в Финляндию. Сам он тоже поехал, но из-за угроз возвращался. Со временем брак распался, и Стас стал жить отдельно на одном из хуторов под Лоймаа. Однажды бывшая жена не смогла дозвониться до Стаса и отправилась к нему домой. Там она обнаружила тело. По предварительной версии полиции, мужчина в пьяном состоянии упал в костер и сгорел.

Позже судмедэксперт установил, что ожоги были слишком серьезными, чтобы мужчина смог самостоятельно добраться до комнаты, где было найдено тело. Кроме того, в коридоре были обнаружены следы, указывающие на то, что тело могли тащить, а на ладонях и носках умершего было выявлено наличие бензина. Более того, соседи рассказали, что ночью к Станиславу приезжала какая-то неизвестная машина, а недалеко от хутора специалисты обнаружили следы ДНК неизвестного человека. Полиция предположила, что речь может идти об убийстве. Сначала подозрение пало на бывшую жену Станислава. Полиции показалось странным, что на допросе она несколько раз соврала. Позже женщина объяснила это тем, что боялась службы защиты детей, которая может узнать, что она подпустила к своим детям наркомана, и отобрать их. Бывшая жена Стаса была задержана, но вскоре за отсутствием доказательств отпущена. Поскольку Стас о поступавших ему угрозах никому не рассказывал, дело закрыли.

Как стать рабовладельцем

Андрей Евдокимов (30) почти с самого детства был склонен к криминалу. Сначала — вымогательство денег у одноклассников, потом — избиения, воровство и грабежи, которые в итоге привели его за решетку.

В 2007 году президент Тоомас Хендрик Ильвес помиловал на тот момент 17-летнего Андрея, и молодой человек вернулся домой. К сожалению, на путь истинный ему встать не удалось и уже через два года он снова оказался в местах не столь отдаленных, а в 2016 году уже вовсю строил наркоимперию в Тамсалу. Через его руки проходили сотни тысяч евро и килограммы амфетамина и марихуаны. Он снабжал весь рынок Ляэне-Вирумаа. В подчинении главаря находилось около десяти человек, которые делали все, что они им прикажет. Не из-за уважения, а из-за страха.

”Я оказался на самом дне, и именно из-за Андрея. Он использовал мою наркозависимость и давил на меня при помощи этого. Я уверен, что он специально раздул мой долг, чтобы держать меня при себе. В таком напряжении и страхе жить ненормально”, — рассказал на допросе Прийт (38), отвечавший за тайники, в которых прятали наркотики.

Однажды одного из наркодилеров Андрея ”замели”. Андрей был уверен, что ”настучал” кто-то из своих. ”Он пришел ко мне и сказал, что я должен платить, так как это я рассказал полиции, — поведал следователям Реймо (25). — Он сказал, что если я не заплачу, то он сожжет дом моих родителей”.

Все знали, что Андрей слов на ветер не бросает. Например, когда ему задолжала одна молодая девушка, то однажды ночью ее машину подожгли. Все знали, что за этим стоит правая рука Андрея — Арво Креэк (46).

Реймо должен был каждый месяц отдавать Андею часть зарплаты и продавать наркотики. Реймо описывает Андрея как нестабильного человека, который постоянно контролировал, терроризировал и угрожал ему и его близким.

”Хоть я и подозреваемый, чувствую облегчение, — заявил Реймо после ареста. — Андрей имел в Тамсалу огромное влияние. Под его контролем было трудно жить. Надеюсь, эти времена теперь позади”.

Пути Дейво (24) и Андрея пересеклись на почве марихуаны. Сначала Дейво употреблял сам, но позже занялся продажей и вскоре тоже оказался в цепких лапах Андрея. Дейво давал клиентам наркотики в долг, те долги не возвращали, и теперь уже Дейво оказывался должен. Однажды Андрей приехал к Дейво, чтобы в очередной раз потребовать долг. Молодого человека засунули в автомобиль и увезли на хутор родителей Андрея в Муствеэ, где заставили работать.

В рабстве его продержали неделю. После этого Дейво уехал из Тамсалу, но ему все равно продолжали поступать угрозы.

”Если я хочу продолжать жить в Тамсалу, то должен продавать коноплю”, — сказал полиции и Мартин (29). Чем больше он продавал, тем больше оказывался должен.

Что касается матери и отца Андрея, то, похоже, происходящее на хуторе их не сильно беспокоило. Более того, отец Андрея Михаил (60) играл во всей этой истории немаловажную роль. Например, по необходимости подменял сына и выращивал коноплю. Это именно он унижал и заставлял работать Станислава, сидевшего взаперти у него дома.

В июле позапрошлого года, всего через несколько недель после смерти Стаса, полиция начала поочередно задерживать членов банды. Стражи порядка ”накрыли” и хутор родителей Андрея, где обнаружили 900 граммов конопли.

Всего, по оценке полиции, через банду прошло пять килограммов амфетамина и семь или восемь килограммов марихуаны. Общая "уличная" стоимость такого количества наркотиков составляет около 265 000 евро.

В момент задержания отца Андрей находился в Кыргызстане. Узнав о случившемся, он решил не возвращаться, однако местная полиция арестовала его и выслала в Эстонию.

Андрей оправился за решетку на девять лет. Полиция по-прежнему утверждает, что нет оснований связывать смерть Станислава с угрозами со стороны банды и рабством. В то же время подробно комментировать проходившее в Финляндии эстонские правоохранительные органы расследование не могут.

”Полностью совершение преступления исключить нельзя, но на основании всей имеющейся информации это кажется маловероятным”, — говорится в рапорте финской полиции о закрытии дела.

В полиции Финляндии изданию сказали, что они в курсе того, что в Эстонии Станислав находился в рабстве, и если появятся новые улики, то следствие можно будет возобновить.

Может, Стас, действительно, развел при помощи бензина костер, свалился туда по пьяни, а затем, полыхая, пробежал 17 метров до дома? Кто знает…

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