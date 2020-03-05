Главарь наркобанды держал в страхе весь Ляэне-Вирумаа. Захваченный им в рабство мужчина умер загадочной смертью

Стас не знал, сколько он должен. Что бы он ни делал, сколько бы ни зарабатывал, сколько бы ни прилагал усилий, он все равно был должен. А в компании, с которой он по глупости связался, тех, кто должен, наказывали жестоко.

”Я был для них, как собака”, — сказал мужчина жене за несколько месяцев до своей смерти.

Стас был рабом. В прямом смысле этого слова. Его запирали на замок на хуторе, а если и выпускали, то для того, чтобы он работал: колол дрова, полол, занимался животными. Иногда работать приходилось по 20–22 часа подряд. Затем час на отдых и снова работать.

При этом держать мужчину за замком постоянно не было необходимости — зависимость от наркотиков и угрозы со стороны главаря сами приводили его обратно.

”Стас — пропащая душа, но хороший человек. Он был добродушным, и они пользовались этим”, — сказал один местный житель.

В определенный момент Стас женился. Он попросил свою жену-финку в целях безопасности переехать из Эстонии обратно в Финляндию. Сам он тоже поехал, но из-за угроз возвращался. Со временем брак распался, и Стас стал жить отдельно на одном из хуторов под Лоймаа. Однажды бывшая жена не смогла дозвониться до Стаса и отправилась к нему домой. Там она обнаружила тело. По предварительной версии полиции, мужчина в пьяном состоянии упал в костер и сгорел.