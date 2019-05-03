Глава женского объединения EKRE: Март Хельме все правильно сказал про президента

По мнению председателя объединения женщин Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Кай Риммель Хельме поступил правильно. ”Для президента такой эмоциональный стиль поведения неприемлем. Март Хельме сказал все правильно”, — считает Риммель. По ее мнению, поведение президента дало повод задуматься над тем, как она (президент) поведет себя в еще более сложной с эмоциональной точки зрения ситуации.

Также Риммель считает неправильным, что на церемонии вступления министров в должность президент была одета в толстовку. ”Меня задел не слоган на ней, а то, что президент выбрала спортивную кофту. Мы там отдаем ей почесть, и, мне кажется, надевать спортивную кофту было неправильно”.

Комментируя скандал вокруг Марти Куузика, Риммель сказала, что неправильно было публиковать данную статью, а следовало бы передать информацию полиции. Обнародовать информацию, по ее мнению, можно только при наличии обвинительного приговора суда.