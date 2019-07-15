Глава союза производителей лекарств: нужно разработать страховой механизм для неожиданных и тяжелых болезней

Тапфер пишет, что с особенностями лекарств нового поколения следует считаться и организаторам системы здравоохранения и экспертам-фармацевтам. ”Это станет вызовом для всей системы медицинского страхования. Будет появляться все больше больных, решение о финансировании лечения которых нужно будет принимать персонально, поскольку частота появления некоторых заболеваний составляет один к миллиону. В государстве с 1,3 млн жителей, каким и является Эстония, необходимость в определенном лекарстве может возникнуть раз в год или того реже”, — рассуждает он.

Он отмечает, что у нас появляется все больше нуждающихся в помощи людей, которым можно предложить персональное лечение, но в ”Excel-таблицу” Больничной кассы оно не занесено. ”Если мы не найдем более гибкого решения, которое будет считаться с современными возможностями лечения, то проблема будет лишь усугубляться. Все больше начинает казаться, что всего и нельзя решить методами Больничной кассы и медицинским страхованием. Необходимо разработать страховой механизм для неожиданных и тяжелых болезней, лечение которых на налоговые средства не производится”, — пишет специалист.