27.12.2019, 09:50

Глава Совета по правам человека РФ обратился к канцлеру права Мадизе из-за ситуации со Sputnik

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Глава Совета по правам человека РФ обратился к канцлеру права Мадизе из-за ситуации со Sputnik
Foto: Vladimir Gerdo, TASS

Глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев обратился к канцлеру права Эстонии Юлле Мадизе и призвал "не допустить нарушения прав журналистов МИА "Россия сегодня", передает РИА Новости.

В обращении председателя СПЧ говорится, что журналисты Sputnik получили письма с прямыми угрозами уголовного преследования в случае продолжения трудовой деятельности в российском информационном агентстве.

"Просим вас, уважаемая госпожа канцлер, взять ситуацию под личный контроль и обратить внимание компетентных органов Эстонской Республики на недопустимость какого бы то ни было давления на представителей СМИ, а также на необходимость неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов", — отмечается в обращении.

Глава СПЧ утверждает, что МИА "Россия сегодня" не находится под международными санкциями, а журналисты Sputnik Эстония не нарушали законодательство Эстонии.

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Фадеев напоминает, что Эстонская Республика как член Совета Европы взяла на себя обязательства по исполнению положений декларации о СМИ и правах человека, где указано, что власти обязаны предоставлять информацию по вопросам, представляющим интерес для общественности, а средства массовой информации обязаны передавать информацию о государственных делах. "В этой связи беспрецедентное давление на журналистов агентства Sputnik Эстония вызывает чрезвычайную тревогу", — говорится в обращении.

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули арендуемое в Таллине помещение. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом. Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.

Портал Sputnik был открыт в Эстонии в 2016 году. Министерство иностранных дел Эстонии неоднократно обращало внимание, что портал является пропагандистским каналом, не соблюдает журналистскую этику, публикует ложную информацию и использует неправильное толкование.

В августе 2019 года портал Propastop запустил на площадке rahvaalgatus.ee сбор подписей под предложением выработать законодательные рамки при регистрации поддерживаемых из-за рубежа доменов с окончанием адрес на .ее, которые разжигают в обществе конфликты, передают тенденциозную информацию или распространяют враждебную пропаганду и прдложил закрыть порталы baltnews.ee и sputniknews.ee.

В ноябре 2019 года арендодатель известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения и призвал покинуть помещения офиса в связи с санкциями в отношении ”России сегодня”, а Полиция безопасности обязала все работающие в стране банки полностью прекратить транзакции, связанные с этой компанией.

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