Глава Совета по правам человека РФ обратился к канцлеру права Мадизе из-за ситуации со Sputnik

Фадеев напоминает, что Эстонская Республика как член Совета Европы взяла на себя обязательства по исполнению положений декларации о СМИ и правах человека, где указано, что власти обязаны предоставлять информацию по вопросам, представляющим интерес для общественности, а средства массовой информации обязаны передавать информацию о государственных делах. "В этой связи беспрецедентное давление на журналистов агентства Sputnik Эстония вызывает чрезвычайную тревогу", — говорится в обращении.

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули арендуемое в Таллине помещение. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом. Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.

Портал Sputnik был открыт в Эстонии в 2016 году. Министерство иностранных дел Эстонии неоднократно обращало внимание, что портал является пропагандистским каналом, не соблюдает журналистскую этику, публикует ложную информацию и использует неправильное толкование.