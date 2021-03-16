Глава Saku Suurhall: если необходимо, станем полевым госпиталем или центром вакцинации

Исполнительный директор Saku Suurhall Тармо Хыбе считает, что было бы полезно, если бы предприятия могли видеть, какая конкретная помощь необходима стране, и предлагали бы конкретное решение, чтобы государство могло ответить, пишет dv.ee.
Например, когда в прошлом году началось тестирование на коронавирус, Хыбе с Rally Estonia собрали команду из более чем 100 человек и доставляли в Таллинн пробы на коронавирус со всей Эстонии.
На данный момент Saku Suurhall выразил готовность переоборудоваться в центр вакцинации или полевой госпиталь, если ситуация станет настолько критичной: ”Это совершенно реально и практикуется во всем мире”.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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