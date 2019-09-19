Глава реформистов в горсобрании Таллинна предложил выбирать "ночного мэра"

Сегодня мэр Таллинна Михаил Кылварт предложил для обеспечения общественного порядка в столице ограничить продажу алкоголя в увеселительных заведениях. Председатель фракции Партии реформ в горсобрании Кристен Михал считает, что в данном вопросе могло бы помочь создание поста "ночного мэра".
По его словам, проблема поддержания общественного порядка вокруг баров существует и требует решения не только в Таллинне, но и, к примеру, в Курессааре или Тарту.
"Мы и осенью 2017 года предлагали идею, что Таллинну, наподобие Амстердама или Лондона, нужен ночной мэр", - сказал Михал. Он на общественных началах представлял бы рестораны и другие места общественного питания, а также увеселительные заведения и искал бы вместе с городом решения, как обе стороны могли бы, уважая друг друга, функционировать как днем, так и по ночам.
"Городская безопасность, общественный порядок, организация транспорта, - во всём этом городские власти и предприниматели на самом деле не противники, а союзники", - считает Михал и добавляет, что его фракция обязательно сделает горсобранию предложение обсудить идею ночного мэра, чтобы тематика продажи алкоголя и ночной жизни обсуждалась в более широком контексте.
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