Глава реформистов в горсобрании Таллинна предложил выбирать "ночного мэра"

По его словам, проблема поддержания общественного порядка вокруг баров существует и требует решения не только в Таллинне, но и, к примеру, в Курессааре или Тарту.

"Мы и осенью 2017 года предлагали идею, что Таллинну, наподобие Амстердама или Лондона, нужен ночной мэр", - сказал Михал. Он на общественных началах представлял бы рестораны и другие места общественного питания, а также увеселительные заведения и искал бы вместе с городом решения, как обе стороны могли бы, уважая друг друга, функционировать как днем, так и по ночам.

"Городская безопасность, общественный порядок, организация транспорта, - во всём этом городские власти и предприниматели на самом деле не противники, а союзники", - считает Михал и добавляет, что его фракция обязательно сделает горсобранию предложение обсудить идею ночного мэра, чтобы тематика продажи алкоголя и ночной жизни обсуждалась в более широком контексте.