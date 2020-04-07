Глава PPA Вахер — о соблюдении правил режима ЧП: 69 нарушителям были выписаны предписания, 25 вели себя агрессивно, штраф получили трое

Министр внутренних дел Март Хельме заявил, что если бы Департамент полиции и погранохраны (PPA) не закрыл за 12 часов границы, то неизвестно, сколько бы инфицированных коронавирусом людей еще попали бы в Эстонию.

"Если бы PPA также, в сущности, за пару часов не изолировал острова, то мы не знаем, насколько сумасшедшей была бы сейчас ситуация на материке", — подчеркнул Хельме.

Он также похвалили Спасательный департамент за то, что он взялся за региональное руководство во время кризиса, и Центр тревоги за создание инфономера 1247.

Гендиректор Центра тревоги Кятлин Алвела рассказала, что на звонки на номер 1247 им помогает отвечать 181 доброволец. Треть всех поступивших звонков была от русскоязычного населения.

Гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару отметил, что сейчас в департаменте заражены коронавирусом лишь единицы, и сейчас вообще болеет меньше людей, чем в это время в прошлом году. Спасательный департамент доставил семейным врачам и социальным учреждениям 1200 литров дезинфицирующего средства.

Гендиректор PPA Эльмар Вахер говорит, что департамент делает все возможное, чтобы грузовые перевозки продолжались и с закрытыми границами. Закрытие границ сократило их пересечение почти в 10 раз.

Что касается островов, то между ними во время режима ЧС передвигаются до 500 людей: разрешены грузоперевозки и передвижение медицинского персонала.

В хорошую погоду улицы по всей Эстонии патрулируют около 200 патрулей. 69 нарушителям правил уже были выписаны предписания, а штраф получили три человека. Отвечая на вопросы, Вахер добавил, что полицейским пришлось применить силу: 25 людей были привлечены к ответсвенности за агрессивное поведение.

На карантине сейчас должны оставаться 5600 человек, и за все это время было сделано 12 000 контрольных звонков и 360 проверок на месте.

Вахер сообщил, что сейчас коронавирусом больны 8 сотрудников полиции.

Хельме добавил, что утром коалиция приняла решение продлить разрешение на работу иностранной рабочей силы до конца чрезвычайного положения и на два месяца после этого, но не позднее 31 июля. Однако это касается лишь сельскохозяйственного сектора.