Глава пограничной охраны: 12 украинцев должны покинуть Эстонию. "Ходивших по грибы виз не лишали"

После проведенного 30 июля рейда Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) отрыл дела против тех приехавших с Укараины в Эстонию рабочих, кто не выполнял обязанность самоизоляции и ходил в это время на работу.

Заместитель гендиректора PPA по погранохране Эгер Беличев: "PPA проверил 30 июля совместно с Департаментом здоровья прибывших 21 июля в Эстонию чартнерным рейсом на работу граждан Украины. В течение дня по всей Эстонии к проверке были привлечены 34 сотрудника PPA и семь работников Департамента здоровья. Всего было проверено 71 место размещения, проведены собеседования с 145 гражданами Украины.

В ходе собеседований людей с симптомами болезни мы не обнаружили, но было выявлено 46 нарушений требований по ограничению передвижения. Большая часть из тех, кого не было дома или на короткое время ушли из дома, или изменили указанный в анкете адрес. Более чем в дюжине случаев было обнаружено, что нарушалась самоизоляция и люди занимались работой".

Полиция совместно с Департаментом здоровья проверила места размещения, где украинские рабочие должны были находиться на самоизоляции.

Ремонтные и строительные работы сочли нарушением

"Если в момент проверки они там не находились то мы выясняли, где они пребывают в это время и чем занимаются", - сообщил Беличев. "И если работники были по другому адресу и занимались там работой - ремонтом или строительными работами, частично вместе с другими людьми, которым не уставновлено требование самоизоляции, то это мы оценили как явное нарушение".

По словам Беличева, были рассмотрены все случаи нарушения отдельно и вынесены решения.

"В том случае, если работники в момент проверки, к примеру, кратковременно отлучились погулять или пошли по грибы, мы не аннулируем их визы, это делается только в отношении тех, кого не было в своем месте размещения и кто занимался в это время работой, что, по оценке полиции, означает прямое нарушение требования самоизоляции".

Полиция считает, что для защиты здоровья людей будет действенной мерой, если нарушившие обязательство самоизоляции граждане Украины покинут Эстонию.