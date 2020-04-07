Глава парламентской фракции центристов: наш приоритет — чтобы за людьми сохранились их рабочие места и доходы

По словам Сарапуу, предусмотренный в бюджете ряд мер поможет смягчить вызванные пандемией коронавируса негативные экономические последствия. ”Наш приоритет — чтобы за людьми сохранились их рабочие места и доходы. Предприятия не должны из-за временно сложной экономической ситуации прекращать свою деятельность”, — сказала Сарапуу.

Она отметила, что понижение акцизов на электроэнергию, дизельное топливо и природный газ поможет людям и предприятиям сэкономить на текущих расходах. ”В дополнительном государственном бюджете предусмотрены средства на поддержку предприятий и работников, т.е. тех, кого кризис затронул в первую очередь. Государство компенсирует работникам 70 процентов от средней брутто-зарплаты за последние 12 месяцев. Таким образом людям сохранят большую часть их дохода, а предприятиям помогут сохранить рабочие места”, — пояснила Сарапуу.

Что касается запланированных государством инвестиций, то по словам Сарапуу, сейчас крайне необходимо продолжить их реализацию, поскольку чрезмерное урезание расходов только лишь усилит экономический спад. ”Выделение государством средств на строительство нового завода по производству сланцевого масла под Нарвой дает нам четкий сигнал о том, что нынешнее правительство заинтересовано в сохранении сланцевого сектора. Помимо этого, строительному сектору будет выделено 145 млн евро, из которых 100 млн евро пойдут на ремонт многоквартирных домов. На строительство дорог предусмотрено 40 млн евро, значительная часть из которых пойдет на замену грунтового покрытия на асфальтовое”, — сказала Сарапуу.

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