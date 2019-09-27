Глава оперативной службы признает: мы должны были раньше проверить двор дома Айвара Рехе

По словам Пыдера, о том, как и откуда начинать поиски, решается, исходя из информации, имеющейся у полиции на тот момент. В понедельник поиски начались, исходя из информации, полученной от близких Рехе.

"Согласно имевшимся данным, он ушел из дома, и его нет ни в доме, ни во дворе. Отталкиваясь от этой информации, мы начали поиски в находящемся рядом с домом лесу, где мужчине нравилось гулять с собаками", — добавил Пыдер.

"Когда близкие сообщают нам о пропаже человека, то им идем этим людям на помощь, чтобы найти их близкого. Для этого мы делаем как можно больше сотрудничества с семьей, потому что близкие могут помочь полиции самой персональной и необходимой информацией о привычках поведения пропавшего человека и возможных причинах исчезновения. Делая это, мы пытаемся в это сложное время максимально защитить и поддержать семью, уважая их желания и, при необходимости, их приватность", — объяснил Пыдер, почему полиция не сомневалась в словах семьи Рехе.

Однако Пыдер признает, что двор дома Рехе все же стоило проверить раньше.

"Мы признаем, что могли все же проверить двор дома, несмотря на информацию и убеждение, которые были у нас в первый день. Мы должны были сами свежим взглядом полицейских и сторонних наблюдателей убедиться в том, что мужчины нет во дворе", — сказал Пыдер.