Глава нового департамента о своей зарплате в 6900 евро: основным мотиватором было не это

”Да, к сожалению, пока превалирует лишь тема зарплаты. Надеюсь, что в будущем интерес будет более многогранным и я смогу представить основные цены нового Департамента по делам образования и молодежи, рассказать об успехах и вызовах, — сказала Илиссон. — Как новый руководитель я планирую обратиться к представителям основных целевых групп департамента, для которых он и был образован, и спросить их об ожиданиях к ведомству: что необходимо улучшить, на что обратить внимание, каковы основные проблемы и прочее”.

По заверению Илиссон, мотиватором при поступлении на данную должность была не зарплата (6900 евро — прим.ред.) ”Моей мотивацией при поступлении на данную должность была не зарплата или название должности, а профессиональный вызов и возможность самореализации. Если бы моим основным мотиватором была зарплата, то я бы не стала уходить из частного сектора”, — заверила она.

Илиссон выразила надежду, что новое учреждение все же в дальнейшем будет привлекать внимание своей деятельностью, и пообещала доказать свою компетенцию в ходе работы.