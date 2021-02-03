Глава МВД запросил у правительства на коронавирусные патрули свыше 34 000 евро

Введенные правительством ограничения контролирует Департамент здоровья с привлечением PPA и органов местных самоуправлений.
Для обеспечения контроля за выполнением действующих требований министр внутренних дел Кристиан Яани попросил выделить из резервного фонда правительства 34 600 евро.
Часть денег планируют потратить на финансирование работы в течение двух следующих недель бесплатного телефона кризисной помощи 1247.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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