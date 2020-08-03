Глава МВД: украинцы и их работодатели должны ответить за нарушение режима самоизоляции

Условие въезда в Эстонию было следующим: работодатели обязались организовать своим украинским работникам самоизоляцию, к работе они приступать были не должны. 30 июля выяснилось, что правила самоизоляции были в том или ином виде нарушены в 46 случаях, в том числе есть обоснованные подозрения, что 17 человек в это время работали.

"Это ответственность работодателя и работника - соблюдать установленные условия. Достойно крайнего сожаления, что работодатели отнеслись ко взятым на себя обязательствам легкомысленно. С одной стороны, они нарушили правила, но с другой стороны речь идет о безответственном отношении ко всему нашему обществу. Поведение части работодателей и иностранных работников может повлечь для вообще не связанных с данной отраслью предпринимателей и всего народа большие убытки, если мы будем должны вновь вводить ограничения", - отметил министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.

Глава МВД отметил, что нарушителей режима самоизоляции можно призвать к ответственности.

"Департамент полиции и погранохраны за нарушения требований самоизоляции, а также разрешение работать во время периода самоизоляции может применить различные санкционные меры. Из-за угрозы здоровью народа можно завершить пребывание иностранца в Эстонии, обязав его вернуться обратно на родину, а работодателя наказать штрафом до 32 000 евро или возбудить уголовное дело за способствование распространение инфекции.

"Государство не будет толерантным к таким нарушениям и безответственному поведению", - сказал Хельме. Как говорится в пресс-релизе МВД, PPA проводит сейчас по вышеуказанным фактам соответствующие действия.

Департамент здоровья может наложить на жителей Эстонии и прибывающих в страну иностранцев за нарушения требований самоизоляции и карантина штраф до 9600 евро.

"Ожидаю, что Департамент здоровья предпримет здесь решительные шаги", - добавил министр.

Напомним, что 21 июля чартерным рейсом в Эстонию прибыли 145 украинцев для работы, в основном, в аграрном секторе.

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