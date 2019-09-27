Глава МВД Март Хельме ждет от полиции отчета о поисках Айвара Рехе

Одновременно министр считает необходимым, чтобы полиция пересмотрела процедуры, исходя из которых действуют в случае пропавших лиц. Важно, чтобы поисками охватывали все связанные с пропавшим лицом места.

Тело пропавшего в понедельник Айвара Рехе наши двое суток спустя в его собственном дворе, где он находился с момента исчезновения. Полиция и добровольцы искали Рехе в окрестностях его дома, но не во дворе. Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер вчера признал, что двор дома все-таки нужно было проверить раньше.