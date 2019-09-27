27.09.2019, 17:40

Глава МВД Март Хельме ждет от полиции отчета о поисках Айвара Рехе

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents
Foto: Tiit Blaat

Министр внутренних дел Март Хельме дал полиции распоряжении дать ему в понедельник обзор связанных с исчезновением, поисками и обнаружением Айвара Рехе обстоятельств и дальнейших действий, сообщило министерство в пресс-релизе.

Одновременно министр считает необходимым, чтобы полиция пересмотрела процедуры, исходя из которых действуют в случае пропавших лиц. Важно, чтобы поисками охватывали все связанные с пропавшим лицом места.

Тело пропавшего в понедельник Айвара Рехе наши двое суток спустя в его собственном дворе, где он находился с момента исчезновения. Полиция и добровольцы искали Рехе в окрестностях его дома, но не во дворе. Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер вчера признал, что двор дома все-таки нужно было проверить раньше.

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