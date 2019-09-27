Глава МВД Март Хельме ждет от полиции отчета о поисках Айвара Рехе

Министр внутренних дел Март Хельме дал полиции распоряжении дать ему в понедельник обзор связанных с исчезновением, поисками и обнаружением Айвара Рехе обстоятельств и дальнейших действий, сообщило министерство в пресс-релизе.
Одновременно министр считает необходимым, чтобы полиция пересмотрела процедуры, исходя из которых действуют в случае пропавших лиц. Важно, чтобы поисками охватывали все связанные с пропавшим лицом места.
Тело пропавшего в понедельник Айвара Рехе наши двое суток спустя в его собственном дворе, где он находился с момента исчезновения. Полиция и добровольцы искали Рехе в окрестностях его дома, но не во дворе. Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер вчера признал, что двор дома все-таки нужно было проверить раньше.
Слова Малахова задели за живое МИД Киргизии: вызван дипломат РФ
Ограбил и сбросил с моста: фото с места убийства девушки в Сочи
Отец скончавшейся в Турции россиянки сделал страшное заявление
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену