Глава МВД Март Хельме: продажу алкоголя унифицируют, чтобы защитить людей и их здоровье

Министр внутренних дел Март Хельме отметил, что продажа спиртного не запрещается. Условия продажи унифицируются по образцу продуктовых магазинов. Алкоголь нельзя будет купить с 22 до 10 часов утра в местах общественного питания и гостиницах (и других местах размещения).

По словам министра, в сложившейся ситуации людям не рекомендуется собираться компаниями, а продажа алкоголя в общественных местах как раз этому способствует. В то же время у многих людей появляется больше времени, чтобы проводить время в компании, в том числе в общественных местах за распитием спиртного.

"Это может увеличить потребление алкоголя, что в свою очередь может повысить число правонарушений и добавить работы полиции", — добавил министр.

"Надеемся, что число вызовов полиции и скорой помощи, обусловленных употреблением алкоголя, снизится или, по меньшей мере, останется на стабильном уровне. И можно будет больше ресурсов направить на решение проблем, связанных с коронавирусом", — считает Хельме.

Ограничения не вводятся на обслуживающих международные линии водных и воздушных судах, а также местах продажи, находящихся в международном аэропорту и порту.

За нарушение ограничений, введенных в розничной продаже алкогольных напитков, предусмотрен штраф в размере 300 штрафных единиц. Для юридического лица такое нарушение повлечет штраф в размере до 5000 евро.

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