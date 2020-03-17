17.03.2020, 18:02

Глава МВД Март Хельме: продажу алкоголя унифицируют, чтобы защитить людей и их здоровье

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PPA Peadirektor Elmar Vaher ja siseminister Mart Helme annavad ülevaate 2019. aastast siseturvalisuse tagamisel
Mart HelmeFoto: Kretel Kuusk

Как уже сообщалось, правительство ЭР запретило продажу алкоголя в стране с 22 вечера до 10 часов утра. Ограничение будет действовать до окончания чрезвычайного положения или до отдельного решения правительства.

Министр внутренних дел Март Хельме отметил, что продажа спиртного не запрещается. Условия продажи унифицируются по образцу продуктовых магазинов. Алкоголь нельзя будет купить с 22 до 10 часов утра в местах общественного питания и гостиницах (и других местах размещения).

По словам министра, в сложившейся ситуации людям не рекомендуется собираться компаниями, а продажа алкоголя в общественных местах как раз этому способствует. В то же время у многих людей появляется больше времени, чтобы проводить время в компании, в том числе в общественных местах за распитием спиртного.

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"Это может увеличить потребление алкоголя, что в свою очередь может повысить число правонарушений и добавить работы полиции", — добавил министр.

"Надеемся, что число вызовов полиции и скорой помощи, обусловленных употреблением алкоголя, снизится или, по меньшей мере, останется на стабильном уровне. И можно будет больше ресурсов направить на решение проблем, связанных с коронавирусом", — считает Хельме.

Ограничения не вводятся на обслуживающих международные линии водных и воздушных судах, а также местах продажи, находящихся в международном аэропорту и порту.

За нарушение ограничений, введенных в розничной продаже алкогольных напитков, предусмотрен штраф в размере 300 штрафных единиц. Для юридического лица такое нарушение повлечет штраф в размере до 5000 евро.

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