Глава МВД: частные предприятия имеют полное право требовать носить маску и соблюдать дистанцию на своей территории(5)
Министр внутренних дел Кристиан Яани обратился к жителям Эстонии в Facebook. Ниже приводим полный текст обращения главы МВД.
Министр внутренних дел Кристиан Яани обратился к жителям Эстонии в Facebook. Ниже приводим полный текст обращения главы МВД.
"Работники передовой делают все возможное, однако уменьшение количества зараженных зависит от нас всех!
В связи крайне высоким уровнем заражения коронавирусом в Эстонии введены более строгие ограничения. Это означает, что увеличилась нагрузка тех работников передовой, в задачи которых входит проверять соблюдение установленных ограничений и правил. Уже год, как работники сферы внутренней безопасности продолжают делать все от себя зависящее, чтобы взять под контроль распространение вируса.
Департамент полиции и погранохраны совместно с Департаментом здоровья увеличили количество патрулей. Сейчас планируется, что сотрудники этих ведомств проведут 17 000 рабочих часов, выполняя соблюдение ограничений. Значительно увеличилось количество звонков как на номер экстренной помощи 112, так и на справочный номер Центра тревоги 1247. Отсюда вывод — люди нуждаются в дополнительной информации и находят верные каналы ее получения.
Всю серьезность ситуации и соблюдение людьми ограничений можно выразить и в денежном эквиваленте. Только МВД на предотвращение распространения коронавируса в прошлом году было потрачено 7,6 миллиона евро.
Ясно то, что ближайшие месяцы будут сложными. Сейчас мы в ситуации, когда возможности больниц принимать новых пациентов истощаются. Борьба с вирусом — задача всех нас, а не только работников сфер здравоохранения и внутренней безопасности. На сегодняшний день мы находимся на первом месте среди европейских стран по уровню зараженности Covid-19. Это крайне серьезно и вызывает беспокойство. Пожалуйста, давайте соблюдать ограничения!
Еще раз напоминаю, что в целях безопасности частные предприятия имеют полное право вносить в правила внутреннего распорядка требование носить маску и соблюдать дистанцию на своей территории. Признателен всем руководителям, кто уже установил это требование у себя на предприятиях!
Давайте все соблюдать правила, способствующие предотвращению распространения заболевания: носить маски, мыть руки, дезинфицировать поверхности, соблюдать дистанцию, избегать лишних контактов и по возможности работать удаленно. У кого на сегодняшний день есть возможность пройти вакцинацию, пожалуйста, используйте ее. Это лучшая возможность выработать коллективный иммунитет.
Мы все можем сделать многое для того, чтобы люди оставались здоровыми, а государство продолжило бы функционировать."
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Как живется жене Жириновского: золото, бриллианты и долгий брак
Фигуристка Тарасова увела мужа у беременной двойней теннисистки
Чешская лыжница назвала русских тупыми
В Латвии дали оценку российской вакцине от COVID-19 "Спутник V"