Глава МИДа об открытии границы с Финляндией для путешествий: это вопрос даже не ближайших недель

"Мы выходим из чрезвычайного положения. Но мы не можем смотреть на вирус свысока. Коронавирус — коварный. Он может вернуться. Мы должны быть здоровыми, соблюдать правила: держать дистанцию и мыть руки. Давайте вести себя ответственно", — заявил Юри Ратас.

Затем он поблагодарил Министерство иностранных дел, за успешные переговоры об открытии границ между странами Балтии. По плану, пересекать границу можно с 15 мая, при этом нужно будет находиться в карантине в течение 14 дней. Также идут переговоры об открытии границ между Эстонией и Финляндией с туристической целью. Маятниковая рабочая миграция разрешена с 14 мая.

"После обеда мы будем обсуждать помощь жилому фонду, торговым и обслуживающим организациям", — добавил Ратас. По его словам, учения "Весенний шторм" прошли успешно и доказали, что Силы обороны готовы к чрезвычайным ситуациям.

Завтра, 8 мая, 75 лет после окончания Второй мировой войны. "Это важная дата, когда закончилось насилие. Города были уничтожены, страны потеряли независимость. У каждого свои воспоминания, нужно воспринимать это как урок", — сказал премьер.

"200 миллионов евро будет инвестированы в фонд поддержки сельской жизни. В нынешней ситуации есть различные меры помощи — поручительство, кредит и фондовая поддержка. Через Союз фермеров также выделяются средства", — уточнил министр сельской жизни Аллер.

"У меня была встреча с некоторыми послами, поблагодарил их за сотрудничество. С понедельника Финляндия разрешает трудовую миграция. Мы также обсуждаем паромное сообщение, соблюдение мер безопасности на судах. Людей будет много. Наша цель — открыть передвижение между нашими странами. Это, возможно, не вопрос ближайших недель", — заверил глава МИДа Рейнсалу. Завтра главы МИДа балтийских стран обсудят нюансы. Главное, чтобы открытие границ не способствовало распространению вируса. Обсуждать будут и возможность не находиться в карантине при пересечении границы между тремя странами.