Глава МИД Урмас Рейнсалу: Эстония не может признать результаты выборов в Южной Осетии

«Проходящие сегодня так называемые выборы являются противозаконными, мы не можем признать их результаты. Подобные незаконные шаги подрывают усилия по мирному разрешению конфликта и ставят в опасность стабильность в регионе», - говорится в заявлении Рейнсалу.

«Призываем Россию прекратить продолжающееся по сегодняшний день нарушение международного права в Грузии и выполнить мирное соглашение от 12 августа 2008 года».

«Эстония вновь подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах. Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии», - отметил Рейнсалу.