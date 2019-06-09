09.06.2019, 14:48

Глава МИД Урмас Рейнсалу: Эстония не может признать результаты выборов в Южной Осетии

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rus.delfi.ee
EST 2
Valitsuse pressikonverents 23.05.19
Urmas ReinsaluFoto: Anette Parksepp

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, Эстония осуждает так называемые парламентские выборы в Южной Осетии.

«Проходящие сегодня так называемые выборы являются противозаконными, мы не можем признать их результаты. Подобные незаконные шаги подрывают усилия по мирному разрешению конфликта и ставят в опасность стабильность в регионе», - говорится в заявлении Рейнсалу.

«Призываем Россию прекратить продолжающееся по сегодняшний день нарушение международного права в Грузии и выполнить мирное соглашение от 12 августа 2008 года».

«Эстония вновь подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах. Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии», - отметил Рейнсалу.

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