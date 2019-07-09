Глава МИД Эстонии резко протестует против проведения в Москве салюта 22 сентября(12)
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокационным шагом сообщение о проведении салюта в Москве 22 сентября, передает rus.err.ee.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокационным шагом сообщение о проведении салюта в Москве 22 сентября, передает rus.err.ee.
Рейнсалу считает, что в этот день отмечается 75-летие повторной оккупации Эстонии, российские власти же планируют провести салют в честь 75-й годовщины освобождения Таллинна от немецко-фашистских захватчиков.
Отмечать повторную оккупацию Таллинна салютом как в праздничный день для нас неприемлемо", — написал Рейнсалу (партия "Отечество") в социальных сетях.
По словам Рейнсалу, подобный шаг России еще более циничен, поскольку в этом году как раз отмечается 80-я годовщина пакта Молотова — Риббентропа.
Урмас Рейнаслу попросил министерство в связи с этим шагом РФ вызвать на беседу российского посла и выразить протест посольству России в Таллинне.
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