Глава МИД Эстонии резко протестует против проведения в Москве салюта 22 сентября

Рейнсалу считает, что в этот день отмечается 75-летие повторной оккупации Эстонии, российские власти же планируют провести салют в честь 75-й годовщины освобождения Таллинна от немецко-фашистских захватчиков.

Отмечать повторную оккупацию Таллинна салютом как в праздничный день для нас неприемлемо", — написал Рейнсалу (партия "Отечество") в социальных сетях.

По словам Рейнсалу, подобный шаг России еще более циничен, поскольку в этом году как раз отмечается 80-я годовщина пакта Молотова — Риббентропа.

Урмас Рейнаслу попросил министерство в связи с этим шагом РФ вызвать на беседу российского посла и выразить протест посольству России в Таллинне.