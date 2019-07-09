09.07.2019, 16:28

Глава МИД Эстонии резко протестует против проведения в Москве салюта 22 сентября

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rus.delfi.ee
EST
Valitsuse pressikonverents 23.05.19
Välisminister Urmas ReinsaluFoto: Anette Parksepp

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокационным шагом сообщение о проведении салюта в Москве 22 сентября, передает rus.err.ee.

Рейнсалу считает, что в этот день отмечается 75-летие повторной оккупации Эстонии, российские власти же планируют провести салют в честь 75-й годовщины освобождения Таллинна от немецко-фашистских захватчиков.

Отмечать повторную оккупацию Таллинна салютом как в праздничный день для нас неприемлемо", — написал Рейнсалу (партия "Отечество") в социальных сетях.

По словам Рейнсалу, подобный шаг России еще более циничен, поскольку в этом году как раз отмечается 80-я годовщина пакта Молотова — Риббентропа.

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Урмас Рейнаслу попросил министерство в связи с этим шагом РФ вызвать на беседу российского посла и выразить протест посольству России в Таллинне.

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