Глава МИД Эстонии раскритиковала визит Борреля в Москву

”Я еще до визита сказала, что одним из предварительных условий этой встречи должна была быть возможность встретиться с Алексеем Навальным. К сожалению, Навальный находится по-прежнему в тюрьме и ему уже вменяется новое ”преступление”. Как минимум можно было бы на месте взвесить возможность встретиться с супругой Алексея Навального, либо — если и это было бы невозможно — с кем-нибудь из представителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)”, — сказала Лийметс.

Лийметс отметила, Боррелю следовало дать России четкий сигнал: страны ЕС, в том числе Эстония — требовали установления санкций за систематическое и масштабное нарушение прав человека в РФ. Кроме того, по ее мнению, следовало бы четко осудить продолжающуюся российскую агрессию в Восточной Украине, аннексию Крыма и торпедирование Минских соглашений со стороны РФ.

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