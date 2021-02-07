Глава МИД Эстонии раскритиковала визит Борреля в Москву

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс назвала обстоятельства встречи Жозепа Борреля и Сергея Лаврова достойными сожаления. Она считает, что время для встречи было неудачным.
”Я еще до визита сказала, что одним из предварительных условий этой встречи должна была быть возможность встретиться с Алексеем Навальным. К сожалению, Навальный находится по-прежнему в тюрьме и ему уже вменяется новое ”преступление”. Как минимум можно было бы на месте взвесить возможность встретиться с супругой Алексея Навального, либо — если и это было бы невозможно — с кем-нибудь из представителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)”, — сказала Лийметс.
Лийметс отметила, Боррелю следовало дать России четкий сигнал: страны ЕС, в том числе Эстония — требовали установления санкций за систематическое и масштабное нарушение прав человека в РФ. Кроме того, по ее мнению, следовало бы четко осудить продолжающуюся российскую агрессию в Восточной Украине, аннексию Крыма и торпедирование Минских соглашений со стороны РФ.
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