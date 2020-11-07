Глава МИД Эстонии: позиции Байдена отвечают нашим интересам в сфере безопасности

Ведущие американские СМИ, включая FOX, объявили Джо Байдена победителем выборов президента США. Собрание выборщиков, согласно имеющейся информации, должно быть сформировано к 14 декабря.

"Приоритетом внешней политики Эстонии являются тесные отношения с США. Подводя итоги наших двусторонних отношений с действующей администрацией, можно считать их крайне успешными.

В четверг во время телефонного разговора госсекретарь США Майк Помпео выразил признательность Эстонии особенно за продвижение инициативы Трех морей. У меня нет никаких сомнений, что и при новой администрации США мы продолжим реализацию имеющихся проектов и приступим к новым. Обзор наших планов я представлю правительству в четверг.

У нас общий посыл в отношении США: мы заинтересованы в расширении двустороннего сотрудничества. В широком плане в интересах Эстонии является тесное сотрудничество Европы и США, чтобы совместно противостоять давлению недемократичных крупных держав. Предвыборные лозунги Джо Байдена и его прежние заявления по расширению НАТО и защите стран Балтии, конечно же, отвечают нашим интересам в сфере безопасности", — считает Рейнсалу.