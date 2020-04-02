Глава медицинского штаба ЧП Аркадий Попов проводит инспекцию: отмечена готовность больницы в Раквере

Распоряжения касаются как использования индивидуальных средств защиты и инструкций по лечению, так и обзора наличия персонала и инфраструктуры. Как позитивный пример по подготовке к эпидемии COVID-19 можно привести Ракверскую больницу, которую Попов посетил в воскресенье, 29 марта. ”Ракверская больница создала эффективные действующие модели управления для того чтобы справиться с эпидемией COVID-19”, - сказал Попов.

”Продумано передвижение пациентов с COVID-19 как внутри, так и вне, здания больницы, созданы возможности для изоляции больных и дополнительно проинструктирован персонал”, - добавил он.

По словам члена правления Раквереской больницы Айна Сууркаэв, больница начала основательную подготовку к эпидемии COVID-19 почти три недели назад, когда был сделан обзор ситуации больницы на тот момент и создана кризисная комиссия.

Сразу приступили к созданию триажной системы, реорганизовали логистику пациентов и работников внутри здания, также организовали родильную палату для рожениц с COVID-19, которая вместе с послеродовыми палатами является самостоятельной частью родильного и гинекологического отделения.

В ходе подготовительных работ перестроили отделение экстренной медицинской помощи и реанимационное отделение для 19 пациентов с диагнозом COVID-19, для того чтобы было возможно изолировать их от других пациентов, внесли изменения в вентиляционную систему и оборудовали один операционный зал таким образом, чтобы и носителям вируса обеспечить оперативное экстренное лечение. Оборудовали и организовали персонал для отделения стационарного лечения больных с COVID-19, в котором 7 палат и 14 мест.