02.04.2020, 07:00

Глава медицинского штаба ЧП Аркадий Попов проводит инспекцию: отмечена готовность больницы в Раквере

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Rakvere Haigla
Rakvere HaiglaFoto: Ain Liiva

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов отправил региональным медицинским и кризисным штабам распоряжения по эпидемиологической готовности к COVID-19. Для того чтобы убедиться в эффективности принятых мер, Попов посетит больницы.

Распоряжения касаются как использования индивидуальных средств защиты и инструкций по лечению, так и обзора наличия персонала и инфраструктуры. Как позитивный пример по подготовке к эпидемии COVID-19 можно привести Ракверскую больницу, которую Попов посетил в воскресенье, 29 марта. ”Ракверская больница создала эффективные действующие модели управления для того чтобы справиться с эпидемией COVID-19”, - сказал Попов.

”Продумано передвижение пациентов с COVID-19 как внутри, так и вне, здания больницы, созданы возможности для изоляции больных и дополнительно проинструктирован персонал”, - добавил он.

По словам члена правления Раквереской больницы Айна Сууркаэв, больница начала основательную подготовку к эпидемии COVID-19 почти три недели назад, когда был сделан обзор ситуации больницы на тот момент и создана кризисная комиссия.

Сразу приступили к созданию триажной системы, реорганизовали логистику пациентов и работников внутри здания, также организовали родильную палату для рожениц с COVID-19, которая вместе с послеродовыми палатами является самостоятельной частью родильного и гинекологического отделения.

В ходе подготовительных работ перестроили отделение экстренной медицинской помощи и реанимационное отделение для 19 пациентов с диагнозом COVID-19, для того чтобы было возможно изолировать их от других пациентов, внесли изменения в вентиляционную систему и оборудовали один операционный зал таким образом, чтобы и носителям вируса обеспечить оперативное экстренное лечение. Оборудовали и организовали персонал для отделения стационарного лечения больных с COVID-19, в котором 7 палат и 14 мест.

”Несомненно плюсом послужила наша прежняя тактика при реновации корпусов и помещений больницы снабдить все возможные рабочие места кислородом, а также возможностями менять помещения, изменять их существующее на данный момент предназначение, исходя из медицинских потребностей”, - объяснил Сууркаэв. ”Эту же тактику мы продолжили использовать при проектировке появившегося незадолго до чрезвычайного положения корпуса для восстановительного лечения”.

Параллельно с реорганизацией, в Раквере уделили внимание дополнительному обучению работников прежде всего по теме целенаправленного использования индивидуальных средств защиты, также больница активно сотрудничает с больницами высшего звена по вопросам лечения пациентов, их направлению и обмену опытом.

Первый пациент с COVID-19 прибыл в Ракверескую больницу вечером 27 марта, когда все необходимые приготовления для обслуживания пациента с вирусным заболеванием уже были в больнице проведены. По состоянию на вторую половину дня 31 марта, в Ракверской больнице находится 2 пациента с COVID-19.

”У нас есть план и программа действий, как к имеющимся на сегодня 14 больничным местам для пациентов с COVID-19 быстро получить еще 48 изолированных мест таким образом, чтобы при необходимости можно было бы еще увеличить ресурсы на 30 больничных мест”, - сказал Сууркаэв. Проблемным моментом он привел то, что для все этого у них не хватит персонала, и не хватит также необходимого медицинского оборудования, но Сууркаэв верит, что эти проблемные моменты можно при необходимости решить в сотрудничестве с другим медицинскими учреждениями. Также как и у других учреждений здравоохранения, имеется также нехватка индивидуальных средств защиты.

Помимо своих основных обязанностей, Раквереская больница занимается также консультированием региональных домов призрения и самоуправлений.

По словам медицинского руководителя чрезвычайного положения Аркадия Попова, большинство больниц в Эстонии уже сделали в своей работе существенные изменения, для того чтобы быть готовыми к приему пациентов с COVID-19.

Медицинский руководитель чрезвычайного положения продолжит посещение больниц, для того чтобы убедиться в эффективности применяемых мер, а также для того чтобы обеспечить единую готовность системы здравоохранения по всей стране.

В четверг Попов снова посетит Курессаарескую больницу, в субботу Ида-Вирумааскую центральную больницу в Нарве.

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