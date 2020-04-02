Глава медицинского штаба ЧП Аркадий Попов проводит инспекцию: отмечена готовность больницы в Раквере

”Несомненно плюсом послужила наша прежняя тактика при реновации корпусов и помещений больницы снабдить все возможные рабочие места кислородом, а также возможностями менять помещения, изменять их существующее на данный момент предназначение, исходя из медицинских потребностей”, - объяснил Сууркаэв. ”Эту же тактику мы продолжили использовать при проектировке появившегося незадолго до чрезвычайного положения корпуса для восстановительного лечения”.
Параллельно с реорганизацией, в Раквере уделили внимание дополнительному обучению работников прежде всего по теме целенаправленного использования индивидуальных средств защиты, также больница активно сотрудничает с больницами высшего звена по вопросам лечения пациентов, их направлению и обмену опытом.
Первый пациент с COVID-19 прибыл в Ракверескую больницу вечером 27 марта, когда все необходимые приготовления для обслуживания пациента с вирусным заболеванием уже были в больнице проведены. По состоянию на вторую половину дня 31 марта, в Ракверской больнице находится 2 пациента с COVID-19.
”У нас есть план и программа действий, как к имеющимся на сегодня 14 больничным местам для пациентов с COVID-19 быстро получить еще 48 изолированных мест таким образом, чтобы при необходимости можно было бы еще увеличить ресурсы на 30 больничных мест”, - сказал Сууркаэв. Проблемным моментом он привел то, что для все этого у них не хватит персонала, и не хватит также необходимого медицинского оборудования, но Сууркаэв верит, что эти проблемные моменты можно при необходимости решить в сотрудничестве с другим медицинскими учреждениями. Также как и у других учреждений здравоохранения, имеется также нехватка индивидуальных средств защиты.
Помимо своих основных обязанностей, Раквереская больница занимается также консультированием региональных домов призрения и самоуправлений.
По словам медицинского руководителя чрезвычайного положения Аркадия Попова, большинство больниц в Эстонии уже сделали в своей работе существенные изменения, для того чтобы быть готовыми к приему пациентов с COVID-19.
Медицинский руководитель чрезвычайного положения продолжит посещение больниц, для того чтобы убедиться в эффективности применяемых мер, а также для того чтобы обеспечить единую готовность системы здравоохранения по всей стране.
В четверг Попов снова посетит Курессаарескую больницу, в субботу Ида-Вирумааскую центральную больницу в Нарве.
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