Глава комиссии Рийгикогу предложил ряд решений проблемы вокруг семейных врачей
Сегодня комиссия Рийгикогу по социальным делам ознакомилась с ситуацией с семейной медициной, соответствующими проблемами и их возможными решениями.
Сегодня комиссия Рийгикогу по социальным делам ознакомилась с ситуацией с семейной медициной, соответствующими проблемами и их возможными решениями.
В настоящий момент в Эстонии работает 743 семейных врача и действует 786 списков. В 79 из них количество пациентов не превышает 1200 человек, т.е. нижнюю границу списка. Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер отметил, что проблемы с доступностью первичной медицинской помощи в сельских регионах ни для кого не являются секретом.
«Врачи не мотивированы работать за пределами Таллинна или Тарту. Отсутствие интереса особенно заметно среди молодых врачей. Таким образом, семейных врачей, работающих за пределами Таллинна и Тарту, необходимо мотивировать финансово. Это касается как врачей, уже работающих там, так и врачей, которые только планируют туда направиться».
«Проблемой также является особенность Таллинна, где есть как длинные, так и короткие списки, а семейные врачи покидают малые регионы», – добавил Мёльдер.
По его словам, местные самоуправления должны предпринять много усилий, чтобы мотивировать молодых врачей открывать свои списки. Также в будущем можно было бы устранить увязывание списка и семейного врача и привязать список к коммерческому объединению. Таким образом, семейный врач не сможет покинуть предприятие со своим списком. «Нет смысла откладывать поиск решений в долгий ящик. Если система не формируется самостоятельно, за дело должны взяться государство и самоуправления», – сказал Мёльдер.
Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт добавила, что в вопросах оказания первичной медицинской помощи важно сотрудничество как в социальной сфере, так и в сфере здравоохранения. «Сегодня было приятно услышать от представителя Больничной кассы, что было найдено решение давней проблемы с медицинскими сестрами, работающими в домах призрения, и их финансированием. Есть надежда, что уже с первого января Больничная касса на определенных условиях будет финансировать и эту услугу».
Кютт положительно отозвалась о том, что ведется активный поиск решения проблем и Министерство социальных дел готовит законопроект о внесении поправок в Закон об организации медицинских услуг. «Комиссия по социальным делам и в дальнейшем будет внимательно следить за деятельностью и поиском решений в этой сфере», – сказала Кютт.
Вместе с комиссией по социальным делам проблему рассматривали представители Министерства социальных дел, Департамента здоровья, Общества семейных врачей Эстонии, Союза медсестер Эстонии, Больничной кассы и Союза городов и волостей Эстонии.
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