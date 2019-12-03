Глава комиссии Рийгикогу об обучении в вузах исключительно на эстонском: следует воздерживаться от бездумных инициатив

По словам Муста, являющегося также профессором Тартуского университета, сферу науки и образования нельзя пытаться регулировать с помощью жестких и непродуманных методов. ”Необходимо крайне осторожно подходить к требованию проводить обучение в докторантуре только на эстонском языке”, — сказал Муст.

Он отметил, что в развитии языка, в данном случае эстонского, ведущую роль играют гуманитарные науки, которые и создают основу национального идентитета. Однако, подчеркнул Муст, изучение естественных и точных наук нуждается в более широком подходе. ”Атом остается атомом и в Париже, и в Пикине, и в Праге равно как в Пуртсе, Падизе и пр. Что касается изучения некоторых естественных и точных наук, то здесь чрезмерная зацикленность на том, чтобы процесс обучения проходил исключительно на эстонском, в конечном итоге негативно скажется на качестве образования”, — пояснил Муст.

Также, по словам Муста, возникли бы сложности с наймом на работу в наши вузы иностранных профессоров, что тоже не пошло бы на пользу развитию университетского образования. Муст добавил, что есть ряд узких специальностей, где учатся иностранные студенты, и их обучение на эстонском языке было бы слишком дорогим и малоэффективным.

Сегодня в парламенте в качестве вопроса государственной важности обсуждалась тема будущего высшего образования в Эстонии. По мнению инициаторов дискуссии, доля предметов, преподаваемых в эстонских вузах на английском языке, чересчур велика.