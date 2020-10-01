Глава комиссии по социальным делам: внеочередное повышение пенсий необходимо и неизбежно

”Базовая часть пенсии с апреля следующего года вырастет на 16 евро. Также дополнительно будет повышена надбавка к пенсии за воспитание детей — 3,55 евро за каждого ребенка”, — пояснил Мёльдер. По его словам, повышение базовой части пенсии более чем в два раза по сравнению с прошлым годом будет способствовать росту пенсий за счет индексации в последующие годы.

По словам Мёльдера, заслуживает признания тот шаг правительства, что несмотря на вызванный пандемией экономический кризис, в приоритете остается забота о наименее защищенной части общества. ”Из-за спада в экономике в результате только индексации пенсии в следующем году не выросли бы ни на цент. Безусловно, на чувстве уверенности пожилых в завтрашнем дне сказалось и введенное весной чрезвычайное положение. В то же время, по показателю относительной бедности среди пожилых людей Эстония долгое время била антирекорды в ЕС. Например, в 2019 году средняя пенсия по старости составляла около 42% от средней нетто-зарплаты по стране, что является самым низким показателем по Евросоюзу”, — отметил Мёльдер.

”Следующим шагом должно стать освобождение средней пенсии от подоходного налога. Сейчас пока невозможно сказать, каким будет решение Госсуда относительно реформы второй пенсионной ступени. В случае, если она станет добровольной, то освобождающиеся государственные деньги, по моему мнению, могли бы вкладываться в первую ступень и пойти на последующее внеочередное повышение пенсий”, — добавил он.

В результате внеочередного повышения пенсий с апреля 2021 года размер средней пенсии по старости составит 548 евро.