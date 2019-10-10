Глава комиссии по соцделам — о пенсионной реформе: мы не ломаем систему, а предлагаем людям свободу выбора

Благодаря тем, кто все эти годы делал отчисления во вторую пенсионную ступень, банки получали неплохой доход, административные расходы пенсионных фондов оставались высокими, а их производительность — напротив, низкой. Председатель парламентской комиссии по социальным делам Тынис Мельдер отметил, что поскольку рыночное регулирование практически отсутствовало, то затраты на управление пенсионными фондами оставались высокими, а доходность была невероятно низкой.

”Показательны также и нападки банков на инициаторов пенсионной реформы по поводу того, что государство намерено взимать налог с получаемых доходов. Да, так принято — государство берет налог с доходов людей, однако эти средства вкладываются, к примеру, в здравоохранение или социальную сферу. Государство не забирает эти деньги себе, как это делают банки, используя средства на покрытие административных расходов пенсионных фондов. Представители банков умалчивают о том, что в течение 17 лет только административные расходы составили десятки, если не сотни миллионов евро”, — сказал Медьдер.

Он добавил, что банки уже приступили к сокращению административных расходов, а также обещали прибыль от инвестиций больше прежней. Также Мельдер отметил, что люди смогут забрать свои пенсионные накопления, если они сочтут, что сами способны инвестировать лучше.