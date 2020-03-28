Глава Клиники Тартуского университета уволен в самый разгар кризиса

В распространенном 27 марта сообщении совет клиники обосновал свое решение неудовлетворенностью работой Ээлмяэ в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса в Эстонии.

"Чрезвычайное положение и прекращение плановой работы означает большую реорганизацию и в случае пациентов, которые не больны Covid-19 — как в самой клинике, так и зоне ее ответственности. К сожалению, в ближайшие недели лечение всех пациентов, которые не больны Covid-19, также усложнится, и поддержание минимально необходимого уровня требует масштабной подготовки во всех клиниках и службах, которая должна вестись по плану и скоординированно", — сказал председатель совета Клиники Тартуского университета Урмас Клаас.

Поскольку Ээлмяэ, по оценке совета, не уделял достаточно внимания выполнению этих задач, его дальнейшая работа в качестве руководителя кризисного положения была признана невозможной.

Исполняющим обязанности председателя правления Клиники Тартуского университета назначен член правления клиники Марек Сеэр, который параллельно возглавляет региональный медицинский штаб в Южной Эстонии.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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