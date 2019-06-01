Глава Института кинематографии: о съемках фильма Нолана в горуправе знали еще весной, но в промежутке были выборы и пришел новый мэр

Сепп заявила, что о желании летом снимать в Таллинне в горуправе были осведомлены еще весной. "Большей проблемой были выборы и смена мэра", — сказала она.

"Кристофер Нолан уже в июле приедет в Эстонию. Этой теме нужно было быстро найти решение, но другие темы тоже были на столе у нового мэра", — сказала Сепп и добавила, что тогда мэр просто не успел этим детально заняться.

Теперь, по словам Сепп, нужно начинать искать компромисс с городом. "Начнем обсуждать детали и найдем решение, как снять этот фильм за более короткое время".

Она добавила, что поскольку речь идет об очень детальном плане, в нем нельзя ничего оставлять на волю случая. Таким образом, поиски конкретного решения могут занять несколько дней.

Каков мог бы быть необходимый для съемок минимальный период, Сепп в данный момент не смогла сказать. "Я действительно не знаю деталей. Это знает, пожалуй, только Warner Bros".