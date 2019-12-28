Глава Института кинематографии: Лаагна теэ в фильме Нолана — Эстония, по крайней мере, так нам обещали

Руководитель Эстонского института кинематографии (EFI) Эдит Сепп верит, что теперь в Таллинне точно появится киностудия: "Очень большой толчок для ее строительства дал "Tenet" ("Довод") Криса Нолана. Город увидел, что означает большое кинопроизводство и какие возможности оно создает для города. По неподтвержденным данным, в день на съемочной площадке было около 800 человек, то есть работу получило множество людей. Город увидел, что означает, когда ведущий голливудский режиссер приезжает сюда снимать. Этого опыта прежде не было ни у строителей студии, ни у принимающих решения, ни у чиновников".

Что касается процента возврата, то, по словам Сепп, из понесенных "Tenet" в Эстонии расходов 30% мы выплатим обратно, но уже сейчас можно утверждать, что деньги вернутся через косвенные и прямые налоги.

Сепп отметила, что приезд Нолана снимать в Эстонию был сам по себе во многом случайным: "Художник-постановщик "Tenet" Натан Кроули столкнулся с нашим молодым продюсером, который показал ему места съемки".

Осталась ли съемочная группа "Tenet" довольна съемками в Эстонии? "Я говорила в первую очередь с операторским отделом, осветителями, ассистентами и т.д. Они указали на то, как эстонцы ориентированы на решение, не становятся сразу слишком нервными. Для съемок на Лаагна теэ команда в конце концов тоже получила все, чего желали, и на самом деле даже немного больше", — подчеркнула Сепп.