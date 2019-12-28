Глава Института кинематографии: Лаагна теэ в фильме Нолана — Эстония, по крайней мере, так нам обещали
Эстонцы в 2019 голду вытянули счастливый билет - голливудские киносъемки проходили у нас дома, пишет LP.
Эстонцы в 2019 голду вытянули счастливый билет - голливудские киносъемки проходили у нас дома, пишет LP.
Руководитель Эстонского института кинематографии (EFI) Эдит Сепп верит, что теперь в Таллинне точно появится киностудия: "Очень большой толчок для ее строительства дал "Tenet" ("Довод") Криса Нолана. Город увидел, что означает большое кинопроизводство и какие возможности оно создает для города. По неподтвержденным данным, в день на съемочной площадке было около 800 человек, то есть работу получило множество людей. Город увидел, что означает, когда ведущий голливудский режиссер приезжает сюда снимать. Этого опыта прежде не было ни у строителей студии, ни у принимающих решения, ни у чиновников".
Что касается процента возврата, то, по словам Сепп, из понесенных "Tenet" в Эстонии расходов 30% мы выплатим обратно, но уже сейчас можно утверждать, что деньги вернутся через косвенные и прямые налоги.
Сепп отметила, что приезд Нолана снимать в Эстонию был сам по себе во многом случайным: "Художник-постановщик "Tenet" Натан Кроули столкнулся с нашим молодым продюсером, который показал ему места съемки".
Осталась ли съемочная группа "Tenet" довольна съемками в Эстонии? "Я говорила в первую очередь с операторским отделом, осветителями, ассистентами и т.д. Они указали на то, как эстонцы ориентированы на решение, не становятся сразу слишком нервными. Для съемок на Лаагна теэ команда в конце концов тоже получила все, чего желали, и на самом деле даже немного больше", — подчеркнула Сепп.
"Этот проект был переломным пунктом, make-it-or-break-it-projekt. Мы долго работали во имя того, что проект такого масштаба пришел в Эстонию. Все связанные с проектом эстонцы поняли это, выложились не на 100%, а на 120%. Американская съемочная группа также увидела то, как идет жизнь в Эстонии. Есть ли у нас хорошие рестораны, какое трамвайное движение, какие отели, торговля, обслуживание. Именно детали, которые мы воспринимаем как сами собой разумеющиеся, формируют причину, почему приезжают снимать в Эстонию. Всем нравится наша быстрая реакция и практический ум. Конечно, ведь из-за небольшого размера Эстонии у нас решение любой проблемы находится на расстоянии одного телефонного звонка", — продолжила она.
Кажется, что некоторые люди по-прежнему не верят, что часть действия "Tenet" происходит в Эстонии. Даже посмотрев трейлер, в котором на Лаагна теэ на автомобилях эстонские номера. Так увидим мы в фильме Эстонию или нет? "То, что не верят, понятно, потому что это и есть невероятно. Также, как было невероятно недавнее включение "Tõde ja õigus" ("Правда и справедливость") в шорт-лист премии "Оскар" или получение премии Satellite Award ("Спутник"). Но в случае "Tenet" Лаагна теэ в фильме — тоже Эстония, по крайней мере, так нам обещано".
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