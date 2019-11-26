Глава фракции центристов встала на защиту Ратаса: "он не раз доказывал, что способен грамотно разрешать сложные ситуации"

”При чтении заголовков в сегодняшних СМИ создается впечатление, что пресса выбрала себе очередную жертву в лице Юри Ратаса. Это несправедливо по отношению к премьер-министру. Как человек, много лет знающий Юри Ратаса, могу заверить, что он тот, кто выслушивает все стороны и тщательно взвешивает все решения. Он глава правительства, который руководствуется прежде всего интересами государства и всегда исходит из принципа семь раз отмерь, один раз отрежь", — сказала Сарапуу в своем сообщении для прессы.

"Политика — это искусство компромисса, где немаловажное место всегда занимает командная работа и умение понимать друг друга. Я долгое время занималась частным предпринимательством и могу подтвердить, насколько важно соблюдение договоренностей. Руководство министерства должно работать согласованно и во имя единой цели. В Министерстве сельской жизни не было сотрудничества, и поэтому премьер-министр должен был найти решение этой ситуации. Работники сферы сельского хозяйства, производители пищевой продукции, а также учреждения, связанные с данной сферой, достойны лучшей модели управления. Юри Ратас не раз доказывал, что способен грамотно разрешать сложные ситуации”.