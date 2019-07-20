Глава фонда "Подаренная жизнь" Тойво Тянавсуу в 38 лет идет учиться на врача

38-летний Тянавсуу будет учиться на врача на дневном обучении, которое длится шесть лет плюс резидентура.

По его словам, такое желание возникло у него весной прошлого года. Поскольку он заканчивал гимназию и сдавал экзамены 20 лет назад, они уже ни учитывались. Чтобы попасть на медицинский факультет, нужно было очень хорошо сдать тест по биологии или химии. "Беда была в том, что я почти ничего не помнил из обоих предметов. Я начал с нуля".

Тянавсуу взял из библиотеки учебники биологии для основной школы и гимназии и за две недели проработал их. В июле 2018 года он ездил на экзамен в Тарту, где набрал 56 баллов и не поступил. "Нужно было набрать как минимум 85 баллов, чтобы иметь хоть какую-то надежду. Но желание не пропало".

Тянавсуу нашел очень хорошую учительницу биологии, а также с осени весь учебный год участвовал почти во всех уроках биологии гимназических классов. "Я заполнял рабочие листы и рабочую тетрадь, писал контрольные работы. К школьным урокам прибавилось около 100 частных".

В прошлую среду Тянавсуу был в Тарту на экзамене. Конкуренция на медицинский факультет была фантастическая: около 600 кандидатов на 185 мест. Он набрал 91 балл из 100 возможных, это был пятый по счету результат. В общем списке он оказался на 151 месте, то есть уверенно поступил.

Тянавсуу понимает, что легко не будет и не должно быть. Работа только начинается, он должен сильно подтянуть химию. Но он верит, что справится, семья горячо поддерживает. Онколог, хирург, семейный врач, гинеколог или кто-то еще, этого он пока сказать не может.