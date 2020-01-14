Глава Фонда интеграции: возможности бесплатно изучать эстонский язык еще есть

”Сегодня все курсы закончились за 40 минут”, — сказала Ирене Кяосаар. Но, кажется, самые популярные уровни B1 и A2 в вечернее время были переполнены уже за первые 10 минут. И то, потому что сайт был перегружен и выдавал ошибку — нужно было постоянно обновлять страницу, если не эта проблема, то их разобрали бы еще быстрее.

По словам Кяосаар, с одной стороны, радостно, что люди хотят изучать язык, ходить на курсы эстонского языка, а с другой стороны, жаль, что Фонд интеграции не может предоставить эту возможность всем желающим.

”Радует, что в этом году у нас будет три регистрации: в январе, которая была сегодня, в марте и в сентябре. Плюс в 2020 году мы предлагаем почти в два раза больше учебных мест — всего за год обучение пройдут 5500 человек”, — добавила она.

Еще не все потеряно

Те, кто не смог зарегистрироваться, а судя по опросу RusDelfi таких людей много, могут записаться на консультацию Фонда интеграции на сайте или по телефону 800 9999.

"Консультант оценит мотивацию, уровень знания и сможет направить на бесплатные курсы тех, кто, например, уже несколько раз пытался зарегистрироваться, но не смог. Мы развиваем эту услугу консультаций, так как человек может подумать, что он никогда не попадет на обучение и у него пропадет желание изучать язык".