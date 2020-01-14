Глава Фонда интеграции: возможности бесплатно изучать эстонский язык еще есть

Ирене призывает не отчаиваться и попробовать попасть на уроки не через форму регистрации, а связавшись с их консультантом.
Если говорить про сайт — с ним опять были проблемы. Он зависал, выдавал ошибку, тормозил. Как утверждает глава Фонда интеграции, они каждый раз делают все, что от них зависит. Предупреждают партнеров, кто занимается обслуживание ИТ-платформы, о высокой нагрузке в день регистрации. Увеличивают сервер до максимума.
Решение
"Мы должны больше информировать и предлагать разные возможности — клубы, языковые кафе, мероприятия, где можно общаться, — ответила она на вопрос, как решить проблему нехватки курсов. С календарем мероприятий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
- Люди часто думают, что языковые курсы, это единственный вариант обучения — это не так. Многим подходит другой вариант. Кому-то нужно просто общаться, практиковать знания.
В этом году мы предлагаем 5500 учебных мест. Если приплюсовать курсы от наших партнеров, например, в Кассе по безработице, МВД, то в этому году по всей Эстонии будет примерно 10 000 мест — это хорошая цифра. Многим просто нужно предложить другие варианты изучения языка".
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