14.01.2020, 13:30

Глава Фонда интеграции: возможности бесплатно изучать эстонский язык еще есть

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Eesti keele maja
Eesti keele majaFoto: Priit Simson

Сегодня все бесплатные курсы по изучению эстонского языка разлетелись быстрее, чем чебуреки на пляже. RusDelfi связался с главой Фонда интеграции Ирене Кяосаар и спросил, как удовлетворить потребности всех желающих изучать государственный язык. Оказывается, их очень много.

”Сегодня все курсы закончились за 40 минут”, — сказала Ирене Кяосаар. Но, кажется, самые популярные уровни B1 и A2 в вечернее время были переполнены уже за первые 10 минут. И то, потому что сайт был перегружен и выдавал ошибку — нужно было постоянно обновлять страницу, если не эта проблема, то их разобрали бы еще быстрее.

По словам Кяосаар, с одной стороны, радостно, что люди хотят изучать язык, ходить на курсы эстонского языка, а с другой стороны, жаль, что Фонд интеграции не может предоставить эту возможность всем желающим.

”Радует, что в этом году у нас будет три регистрации: в январе, которая была сегодня, в марте и в сентябре. Плюс в 2020 году мы предлагаем почти в два раза больше учебных мест — всего за год обучение пройдут 5500 человек”, — добавила она.

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Еще не все потеряно

Те, кто не смог зарегистрироваться, а судя по опросу RusDelfi таких людей много, могут записаться на консультацию Фонда интеграции на сайте или по телефону 800 9999.

"Консультант оценит мотивацию, уровень знания и сможет направить на бесплатные курсы тех, кто, например, уже несколько раз пытался зарегистрироваться, но не смог. Мы развиваем эту услугу консультаций, так как человек может подумать, что он никогда не попадет на обучение и у него пропадет желание изучать язык".

Ирене призывает не отчаиваться и попробовать попасть на уроки не через форму регистрации, а связавшись с их консультантом.

Если говорить про сайт — с ним опять были проблемы. Он зависал, выдавал ошибку, тормозил. Как утверждает глава Фонда интеграции, они каждый раз делают все, что от них зависит. Предупреждают партнеров, кто занимается обслуживание ИТ-платформы, о высокой нагрузке в день регистрации. Увеличивают сервер до максимума.

Решение

"Мы должны больше информировать и предлагать разные возможности — клубы, языковые кафе, мероприятия, где можно общаться, — ответила она на вопрос, как решить проблему нехватки курсов. С календарем мероприятий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

- Люди часто думают, что языковые курсы, это единственный вариант обучения — это не так. Многим подходит другой вариант. Кому-то нужно просто общаться, практиковать знания.

В этом году мы предлагаем 5500 учебных мест. Если приплюсовать курсы от наших партнеров, например, в Кассе по безработице, МВД, то в этому году по всей Эстонии будет примерно 10 000 мест — это хорошая цифра. Многим просто нужно предложить другие варианты изучения языка".

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