Глава Эстонского объединения ЛГБТ: Март Хельме, я не хочу никуда уезжать!

"Я не планирую переезжать ни в Швецию, ни в Канаду, ни куда-либо еще, куда вы меня постоянно посылаете. Я останусь здесь, где родилась и выросла. Я останусь здесь, где мой дом, моя семья, где растет мой ребенок. Я останусь здесь, где я, помимо прочего, оплачиваю и Ваши пенсии и другие блага, а также пенсии и блага других членов EKRE. Я останусь здесь, со своей семьей, которая является настолько большим бельмом на глазу, что вместо государственных дел вы тратитие так много своих сил на референдум.

[…]

ЛГБТ + люди живут здесь, в нашей Эстонии, так же давно, как и все остальные: они платят налоги, ходят на работу, стремятся к своему счастью, каждый день вносят свой вклад в наше общество. Эти люди — ваши соседи, работодатели, коллеги, одноклассники. Общество разобщают те, кто искусственно создает противостояние между своими людьми. Я говорю о Вас, Март Хельме и ваших единомышленниках!

Господин министр внутренних дел, я действительно не хочу ни уезжать за границу, ни лезть к вам в постель. Но мне неприятно читать, как взрослый человек — министр — говорит об интимной жизни народа. Это и есть та традиционная семья, где любимой темой отца является секс незнакомых ему людей?"

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