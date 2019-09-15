Глава Ekspress Grupp: не владеющая эстонским молодежь попадает под влияние российской пропаганды

"Абсолютно нормальные журналисты становятся в России пропагандистами. Кроме того, в окрестностях Санкт-Петербурга есть фабрики троллей, и если молодой человек, живущий здесь, по окончанию школы не выучивает эстонский язык, то он попадает под влияние российской пропаганды", — заявил Ханс Луйк.

"Тот же Киселев, который сейчас говорит, что страны Балтии оккупированы США, был нормальным журналистом", — добавил Луйк.

По словам Луйка, то, что многие молодые люди не владеют эстонским языком, является серьезной проблемой — для ее решения нужна политическая воля, считает он.

Ханс Луйк выразил сожаление, что на этой неделе депутаты от EKRE и Isamaa не поддержали законопроект Партии реформ о переводе школьного образования на эстонский язык.