15.09.2019, 17:20

Глава Ekspress Grupp: не владеющая эстонским молодежь попадает под влияние российской пропаганды

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rus.delfi.ee
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Konverents „Eesti ettevõtlus 30: vahvliküpsetajast nutika spetsialiseerumiseni"
Konverents „Eesti ettevõtlus 30: vahvliküpsetajast nutika spetsialiseerumiseni"Foto: Priit Simson

Владелец медиа-концерна Ekspress Grupp Ханс Луйк считает, что проживающие в Эстонии русскоязычные молодые люди, не владеющие государственным языком, легко могут попасть под влияние российской пропаганды - такое мнение он высказал в интервью программе "Утро с Ану", вышедшем в эфир телеканала ETV в воскресенье, 15 сентября, передает rus.err.ee.

"Абсолютно нормальные журналисты становятся в России пропагандистами. Кроме того, в окрестностях Санкт-Петербурга есть фабрики троллей, и если молодой человек, живущий здесь, по окончанию школы не выучивает эстонский язык, то он попадает под влияние российской пропаганды", — заявил Ханс Луйк.

"Тот же Киселев, который сейчас говорит, что страны Балтии оккупированы США, был нормальным журналистом", — добавил Луйк.

По словам Луйка, то, что многие молодые люди не владеют эстонским языком, является серьезной проблемой — для ее решения нужна политическая воля, считает он.

Ханс Луйк выразил сожаление, что на этой неделе депутаты от EKRE и Isamaa не поддержали законопроект Партии реформ о переводе школьного образования на эстонский язык.

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