Глава Ekspress Grupp: не владеющая эстонским молодежь попадает под влияние российской пропаганды(88)
Владелец медиа-концерна Ekspress Grupp Ханс Луйк считает, что проживающие в Эстонии русскоязычные молодые люди, не владеющие государственным языком, легко могут попасть под влияние российской пропаганды - такое мнение он высказал в интервью программе "Утро с Ану", вышедшем в эфир телеканала ETV в воскресенье, 15 сентября, передает rus.err.ee.
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