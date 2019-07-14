Глава Eesti Raudtee: снижение скорости поездов до 50 км/ч не обезопасит пешеходов от наездов

Об этом он сообщил в своем ответе на обращение мэра Таллинна Михаила Кылварта, предложившего снизить максимально разрешенную скорость движения поездов у железнодорожных переходов в городе с 70 км/ч до 50 км/ч.

По словам Эрика Лайдвеэ, самым безопасным решением было бы строительство туннелей для пешеходов.

Кылварт свое предложение обосновал тем, что прочий транспорт движется в городе преимущественно со скоростью 50 км/ч, и пешеходы оценивают расстояние до поезда, ориентируясь на привычную скорость транспорта.